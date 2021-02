Mario Kordić iz HDZ-a je novi gradonačelnik Mostara

Nakon trećeg kruga glasanja za gradonačelnika Mostara izabran je HDZ-ov Mario Kordić.

On je u trećem krugu imao 17 glasova, dok je kandidat Koalicije za Mostar Zlatko Guzin dobio 16 glasova. Glasalo je 35 vijećnika.



Dva listića su bila nevažeća i nema nikakve sumnje da su to bili listići vijećnica Naše stranke Irme Baralije i Boške Ćavar. Iz ove stranke su ranije najavili ovaj scenarij.



Upravo Našoj stranci HDZ ima zahvaliti to što će i nakon 16 godina i dalje upravljati Mostarom.



Podsjetimo, uz to Naša stranka je ranije odbila i prijedlog o rotiranju gradonačelnika za koji se zalagala prije tri dana.



– Sve se vrti oko Boške Ćavar, na koju očito ne mogu da utječu iz vrha Naše stranke. A njenim neglasanjem HDZ-u BiH prepušta se da i dalje vlada gradom Mostarom, poručio je ranije u izjavi za Vijesti.ba potpredsjednik SDP-a BiH Zukan Helez i dodao:



– Očito je da im sada pobjedu prepušta Naša stranka, jer ne mogu da utječu na svoje vijećnike kako će glasati.



– Predrag Kojović i Naša stranka moraju bh. javnosti objasniti šta se desilo od petka – kada su uime BH bloka ponudili SDA-u dogovor o Mostaru i rotiranje na poziciji gradonačelnika, do ponedjeljka – kada su odlučili da ostanu suzdržani i time omoguće izbor kandidata iz HDZ-a, navodi se u reakciji SDA.

Autor: Vijesti.ba