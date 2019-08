Marija Šerifović raspjevala i rasplesala hiljade Mostaraca

Nekoliko hiljada Mostaraca uživalo je u muzičkom spektaklu Marije Šerifović na stadionu Kantarevac.

Ona je večeras po prvi put nastupila u gradu na Neretvi, koji ju je dočekao raširenih ruku.



Kako kaže, nikada ne voli i ne želi podilaziti publici bilo gdje da pjeva, a kvalitet i večerašnjeg koncerta zavisio je više od publike nego od nje same.



Publika je sa oduševljenjem dočekala ovu popo zvijezdu na podijumu. Sve je započelo baladom Pametna i luda, nakon čega su se jedan za drugim redali njezini hitovi.



Jedan za drugim večeras su se redali hitovi, koje je mostarska publika pjevala u glas sa Šerifovićevom.



Marija je svojim koncertom spustila zavjesu na ljetnu sezonu u Mostaru, a već sutra nastupit će u Banjoj Luci.



Dan uoči koncerta na konferenciji za medije kazala je da voli BiH i da tu prestaje sva priča. To je, kako je kazala, prosto ko pasulj. A to je potvrdila i večeras u Mostaru.