Manekenka Melisa s kojom je Boateng varao zaručnicu: Nisam iznenađena što se ubila

Fudbaler Bajerna Žerom Boateng (Jerome) prije 10-ak dana prekinuo je vezu s Kasijom Lenhardt (Kasia), a sedam dana kasnije 25-godišnjakinja oduzela je sebi život.

Nijemac se odmah vratio kući iz Katara, gdje je Bayern osvojio Svjetsko klupsko prvenstvo. Detalji oko tragedije još nisu poznati. Boateng je ranije izjavio da je Kasija prijetila da će ga uništiti.

Sada se oglasila i Melisa Houv (Melissa Howe). Ona je Playboyev model i tvrdi kako je imala aferu s Boatengom dok je bio zaručen s Kasijom.

– Nisam iznenađena što je ovako završilo i što se ubila jer momci poput Žeroma prave psihički haos za djevojke jer se vole poigravati njihovim emocijama i osjećajima. Onda dođe do takvog ludila kao što se dogodilo njoj – rekla je Melisa.

Dodaje kako je bila šokirana kada je čula šta se dogodilo.

– Šokirana sam bila kad sam čula, ali kasnije sam sve shvatila. Žerom je s njom igrao igrice i eto što se na kraju dogodi kada nekome to radite. Upoznala sam ga u Londonu i odmah me proganjao na društvenim mrežama. Tražio je da idem s njim na jednu zabavu i pristala sam. Želio je da idem s njim u Njemačku, ali sam to odbila. Izlazili smo nekoliko puta, ali nikada nisam spavala s njim. Mislila sam da sam jedina, a onda sam na jednoj naslovnici vidjela da je u vezi i da je zaručen. Slao mi je poruke i ponašao se kao da nje nema. Prekinula sam svaki kontakt s njim jer je to previše drame za mene – rekla je ona.

Autor: Avaz.ba