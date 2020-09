Mane srušio Chelsea

Fudbaleri Liverpula savladali su Čelsi 2:0 u drugom kolu Premijer lige.

Junak pobjede Redsa je Sadio Mane, koji je postigao oba pogotka.

Liverpulov put do pobjede bio je olakšan u finišu prvog poluvremena, nakon što je Andreas Kristensen dobio crveni karton u finišu prvog dijela.

Mane je postigao prvi gol nakon odlične akcije sa desne strane i centaršuta Firmina.

Senegalac je duplirao prednost nakon samo četiri minuta, nakon što je kaznio veliku grešku Kepe.

Španski golman je u želji da ispuca loptu pogodio Manea, koji potom smjestio loptu u praznu mrežu.

Čelsi je imao šansu da finiš učini zanimljivijim, ali je Žoržinjo promašio jeadnaesterac.

Prve minute za Liverpul upisao je i najnovije pojačanje, Tijago Alkantara.

Liverpul u narednom kolu dočekuje Arsenal, dok Čelsi gostuje Vest Bromiču. (Autor: CdM)

This is my favourite thing about Mane. You can so clearly see it when he decides to up his level. Loses the ball. Does a little "Oh shoot, let me fix that", and hustles himself a goal.



He plays football like he's solving a Rubix Cube at speed.pic.twitter.com/rUo7OjejOX