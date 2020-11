Majkić: Poziv SDA da Predsjedništvo BiH angažira Oružane snage BiH je licemjeran

Poziv Stranke demokratske akcije (SDA) da Predsjedništvo BiH angažira Oružane snage BiH kako bi bio zaustavljen priliv migranata je licemjeran, jer su oni čitav prošli mandat ignorisali ovaj problem i sada, kad imamo eskalaciju krize, oni pozivaju na zajedničku borbu – rekla je ovo članica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamenta BiH Dušanka Majkić za “Glas Srpske” komentirajući saopćenje SDA u kojem su istaknuli da “ne može sav teret krize biti prebačen na jedno ministarstvo i ministra Selmu Cikotića”.

– Bakir Izetbegović i njegova stranka godinama su opstruisali borbu protiv migrantske krize, prvenstveno jer ta lica dolaze iz islamskih zemalja. Međutim, kad su njihovo prisustvo prestali tolerisati i u FBiH, kada su oni počeli da pljačkaju i ubijaju, tada nas pozivaju da se zajednički borimo. Što se tiče RS, mi želimo da zajednički rješavamo krizu, ali prve korake treba da učini upravo SDA, koja drži čitav sigurnosni sektor – istaknula je Majkić.

Govoreći o zahtjevu ove stranke upućenom Predsjedništvu BiH da angažira pripadnike Oružanih snaga na granicama BiH, Majkić kategorički odbija takvu mogućnost.

– To nije u nadležnosti Oružanih snaga BiH niti bi takva odluka bila u skladu s Ustavom BiH. To su zadaci Granične policije i oni su nedavno dobili novih 150 pripadnika. Pored toga, Policija RS im pruža pomoć od početka krize. Mi nikada nećemo prihvatiti postavljanje pripadnika OSBiH na granicu sa Srbijom, jer svi smo svjesni kakvu to poruku šalje – istaknula je ona.

Autor: Avaz.ba