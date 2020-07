Majka ga ostavila kad je imao samo tri dana, kosti oca pronašao 15 godina kasnije: ‘Nastavit ću gdje je on stao…’

– Upoznavanje s istinom mi je djelovalo kao da to ni sam neću moći podnijeti, a to je spoznaja da neću imati najvećeg oslonca u životu. Ta borba je bila teška, ali je i dan danas teška – kazao je za N1 Amir Šešić koji je u genocidu izgubio oca.

Kaže da je sa majkom imao kontakte, ali da ga je napustila.

– S majkom sam imao nekoliko kontakata koji nisu završili slavno, a ne vidim da će ikad biti pozitivni. Ona brani svoje stavove da je ok to što me ostavila, da je morala. Imao sam tri dana.

– Kada osjetiš da ćeš sam sebi biti i jedno i drugo, onda postaješ i hrabriji jer znaš da ćeš morati sam raditi sve.

Još je kazao da je njegova obaveza i misija da nastavi tamo gdje mu je otac stao.

– Kažu da ličim na njega i to mi je ostavljeno u amanet, da nastavim tamo gdje je on stao. Moj otac Ibrahim je pronađen 2010. nekompletan, ukopan je 2013. također nekompletan i od tada dolazim na njegov mezar, da barem znam gdje proučiti fatihu.

Autor: N1