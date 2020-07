Majka bacila dijete s balkona, uhvatio ga bivši sportista (VIDEO)

Phillip Blanks, nekadašnji hvatač u američkom nogometu, uhvatio je dijete koje je majka bacila s balkona zgrade u požaru.

Majka je bila primorana baciti trogodišnjeg sina s balkona zgrade koju je gutao požar. Srećom, Blanks je uhvatio dječaka.

– Reagirao sam instinktivno, nisam puno razmišljao. Znam hvatati, naučio sam to u footballu – rekao je Blanks za američke medije.

Blanks je igrao nogomet na univerzitetu Southern California.

– Dječak se u zraku okretao poput propelera. Dao sam sve od sebe. Čovjek je stajao do mene, ali je izgledalo da ga neće uhvatiti. Stoga sam zakoračio i samo ga želio spasiti dječaka – rekao je.

Dječak je spašen, ali njegova 30-godišnja majka nažalost nije preživjela požar. Američki mediji pišu da je povrijeđena i osmogodišnja djevojka, dječakova sestra.

– Ona je pravi heroj ove priče. Dala je najveću žrtvu kako bi spasila svoje dijete – rekao je Phillip Blanks.

A ova je priča izazvala puno pozornosti u američkim medijima pa je Blanks gostovao u mnogim emisijama i ispričao šta se dogodilo.

– Ljudi su vikali ‘gore su djeca’. Uhvatio sam dječaka, ali je pri tome ozlijedio stopalo. Ali, najvažnije je što mu glava nije ozlijeđena – rekao je Blanks.

Blanks je bio vojnik i kaže da mu je to puno pomoglo.

– Tamo sam naučio da uvijek budem na oprezu i da budem discipliniran – rekao je Blanks koji je bos istrčao iz stana kada je vidio da zgrada gori.

