Lupala i bacala sve pred sobom! Luna urlala i histerisala na Marka zbog Miljane, emisija odmah prekinuta! (VIDEO)

U emisiji ,,Pitanja gledalaca” nastao je opšti haos kada je voditelj Milan Milošević postavljao pitanja Marku Miljkoviću vezano za njegov odnos sa Miljanom Kulić, a njegovu djevojku Lunu Đogani su žestoko iznervirali komentari pojedinih zadrugara. Mnogi su njihovu vezu okarakterisali kao lažnu, jer smatraju da se Marko namjerno druži sa Miljanom, a sve vrijeme bilo je napeto dok su sjedili za stolom.

Prvo je pitanje postavljeno Mini: Kada ćeš shvatiti da nemaš šansu kod Marka i da neće ostaviti Noru? – pitao je jedan od gledalaca.

-Ja sam bila svjesna toga odmah na početku, pokazalo mi je to kako je prišao prema meni i kako mi je pružio ruku. Svjesna sam da nemam šanse kod njega, ali to što ne mogu da shvatim je da kad majka meni nešto kaže da je ja ne poslušam. I mislim da jednostavno nemam šta ja njih da pustim, ja sam sa Norom pričala nekoliko puta… – rekla je Mina.

Međutim, dok je Mina odgovarala na pitanje dogodilo se nešto što je bilo očekivano. Luna je napustila emisiju kako bi se obračunala sa Markom, pa ponovo dobila napade histerije.

-Zašto to radiš?! Namjerno to radiš! Non – stop me proziva prva, pi.ka vam materina! – histerisala je Luna.

-Smiri se! – rekao je Marko.

