Lulića pohvalila legenda Rome, pa izazvala nečuveni bijes kod navijača

Rivalstvo Rome i Lazija sigurno je jedno od najvećih u Italiji, a to se pokazalo i nakon izjave legendarnog napadača Vučice, Roberta Pruzza.

Pruzzo se našao u centru pažnje italijanske javnosti nakon što je pohvalio bh. fudbalera Senada Lulića koji je već godinama standardni prvotimac Lazija. Međutim, sigurno nije ni slutio kakve probleme će mu napraviti ta izjava, prenosi Sportsport.

Bivši napadač Rome se oglasio nakon finala Superkupa u kojem je Lazio sa 3:1 pobijedio Juventus, a drugi gol za rimski tim postigao je Lulić. Pruzzo je oduševljen igrama bh. igrača i morao je javno da ga pohvali.

“Lulić je postao moj mit. On je veliki radnik i ponekad vas itekako iznenadi svojom igrom. Lulić je najbolji pokazatelj kako takvi igrači poput njega mogu biti korisni na vrhunskom nivou, a on to radi već godinama u Laziju. Kada imate takvog radnika svaka situacija se može riješiti. On ima 33 godine, ali pokazuje da i dalje ima veliku snagu i s takvim igračima možete daleko dogurati”, rekao je Pruzzo.

Međutim, ova izjava izazvala je veliko nezadovoljstvo navijača Rome koji su poručili da takva legenda ovog kluba jednostavno ne smije pričati takve stvari o igračima Lazija.

Navijači Rome su otišli i korak dalje i tražili su čak od kluba da Pruzza izbace iz Kuće slavnih ovog kluba. Pruzzo je za Romu igrao deset godina, te je postigao 138 golova. S ovim klubom osvojio je pet trofeja, ali očito da je sve to već zaboravljeno samo zbog pohvale koju je imao za Lulića.

Autor: SportSport.ba