Lukač: Javno ćemo objavljivati imena građana koji krše izolaciju

Štab za vanredne situacije u Republici Srpskoj (RS) odlučio je da se javno objave imena i prebivalište osoba koje ne poštuje mjere kućne izolacije, a bit će smješteni u karatine, koje, ukoliko napuste, idu u zatvor.

– Jedinice lokalne samouprave dužne su da obezbijede adekvatan smještaj takvim osobama u karantinima – rekao je ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač na konferenciji za novinare.



Ti karantini, dodao je, bit će pod kontrolom policije, neće biti ograđeni žicama, ali oni koji pokušaju da ih napuste bit će smješteni u zatvor i protiv njih će biti preduzete prekršajne i krivične sankcije kako bih ih spriječili da ugroze živote drugih.



Upozorio je da jedan broj građana ne poštuje mjere kućne izolacije, osudivši primjer čovjeka koji se protekle noći imao saobraćajnu nesreću u Banjoj Luci, a trebao je biti u kućnoj izolaciji.



– Takvi mogu da ugroze mnoge živote – rekao je Lukač.



U RS je sinoć uveden policijski sat od 20.00 so 05.00 sati, a Lukač kaže da je upozoreno više od 160 ljudi na obavezu poštivanja zabrane kretanja.



Od danas će policija provoditi i mjere kažnjavanja, a ukoliko budu kršili zabranu kretanja snosit će novčane kazne koje će iznositi od 500 do 1.500 KM.



– Svi građani treba a budu veoma odgovorni – rekao je Lukač i posebno upozorio sve one koji, kako je naveo, organizuju razno-razna druženja u svojim stanovima, kućama i vikendicama, jer dovode u opasnost sve one s kojima se viđaju na taj način.



– Ima mnogo ljudi koji ne ispoljavaju simprome virusa, ali su prenosioci – upozorio je ministar entitetske policije.



Trеnutnо је u RS pоd zdrаvstvеnim nаdzоrоm 13.763 оsоbe kоје su dоputоvаlе iz pоdručја zаhvаćеnih virusоm COVID-19, dok je nаdzоr zаvršеn kоd 479.



I dalje je 59 оsоbа pоzitivnо nа COVID-19 kоје su trеnutnо bеz simptоmа ili sа lаkšim simptоmimа, dok se 14 nаlаzi u izоlаciјi u UKC RS (šеst pоzitivnih nа virus kоrоnа i оsаm u izоlаciјi).

Autor: Fena