Lukač: Ako je ovo način, neka je; Stanivuković: Smijenite ga

Situacija na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS kulminirala je fizičkim obračunom, kada je ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač udario poslanika PDP-a Draška Stanivukovića.

Sjednica je nastavljena nakon pauze. Skupštinsko rukovodstvo oduzelo je riječ poslaniku Stanivukoviću, a ministru Lukaču izreklo opomenu, prenose Vijesti.ba.



Stanivuković i Lukač su se tokom pauze obratili javnosti na odvojenim konferencijama za novinare.



Lukač je rekao da opozicioni poslanici ruše entitetski parlament, a samim tim i RS.



“Urlanje, vrištanje i neprimjereno ponašanje ne priliči ovoj NSRS, kao ni hodanje i prilaženje govornici dok se neko obraća. Stanivuković je bio i NATO promoter, donoseći u salu zastavice, koje je bacio u lice predsjedniku Vlade RS. Tu je došlo do prvog incidenta”, rekao je Lukač.



Onda je prezentovao svoju verziju incidenta: “Kada sam se obraćao za govornicom, Stanivuković je došao i unio mi se u facu. Ne znam šta je imao u rukama. Odgurnuo sam ga od sebe i onemogućio da napravi bilo koji potez koji bi me ugrozio”.



Uputio je izvinjenje ostalim narodnim poslanicima i javnosti, jer, kako je kazao, ovo nisu stvari primjerene NSRS.



“No, ako je i ovo način, neka je način. Dignitet NSRS se mora vratiti. Oni ruše NSRS, a time ruše i RS. Takvi ne mogu biti tolerisani”, poručio je Lukač.



S druge strane, PDP-ov poslanik Stanivuković rekao je da ga je ministar unutrašnjih poslova RS udario pesnicom, a da je njegovoj stranačkoj koleginici, poslaniku Jeleni Trivić zavrnuo ruku.



“Ministar unutrašnjih poslova rekao mi je da ću završiti kao zastavice – na podu polomljene. Udario me je pesnicom!”, poručio je Stanivuković.



On je najavio da će podnijeti krivičmnu prijavu protiv Lukača.



“Ovim putem pozivam sve građane RS u četvrtak u park Mladen Stojanović! Sad ću lično da se borim protiv njega. Ovom krvniku se mora stati u kraj smjenom ili ostavkom! Pozivam premijera da smijeni Lukača”, kategoričan je Stanivuković.



Osvrćući se na Lukačevu interpertaciju incidenta, ovaj PDP-ov poslanik je sarkastično rekao: “Nije znao šta je u mojim rukama, morao me je preventivno udariti!”.



“Ministar unutrašnjih poslova RS u slobodno vrijeme kolje životinje, a u NSRS udara poslanike. Ovaj čovjek ne smije provesti ni dana na funkciji na kojoj se odlučuje”, rekao je između ostalog Stanivuković.

Autor: Vijesti.ba