Ljudina: Bivši prvak u UFC-u se povukao iz borbe da bi kćerki donirao koštanu srž

Jedan od omiljenih boraca na svijetu i bivši prvak u srednjoj kategoriji Robert Vitaker (Whittaker) nedavno je otkazao svoju borbu na UFC-u 248 koja se trebala održati 7. marta protiv Džereda Kanonijera (Jared Cannonier).

To je ujedno trebao biti povratnički meč Vitakera nakon što je izgubio titulu od Izraela Adesanje.

Iako su mnogi fanovi posumnjali da se Vitaker povrijedio, zbog čega su ga mnogi kritizirali na Twitteru, razlog njegov povlačenja je drugačiji.

Naime, Vitaker se povukao iz borbe da bi bolesnoj kćerki donirao koštanu srž.

To je dijelom potvrdio i predsjednik UFC-a Dejna Vajt (Dana White).

Recimo to ovako. To je osobno i ako Vitaker želi govoriti o tome, može. Ali, ako ću govoriti o nekome čiji prioriteti su na pravom mjestu, ko je apsolutno nesebičan i ko je u svakom smislu dobra osoba, to je Robert Vitaker. Razlog zašto se ne bori je jedna od najnesebičnijih gesti za koje znam. On je sjajan čovjek, sjajna osoba i imam veliki respekt prema njemu. Želim mu puno sreće s onim što trenutno prolazi i ne mogu riječima opisati kako se osjećam po pitanju njega – rekao je Vajt.

