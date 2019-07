Ljetujete u Hrvatskoj: Od danas veće kazne za saobraćajne prekršaje

Od srijede u Republici Hrvatskoj na snazi su nova, stroža saobraćajna pravila s predviđenim težim kaznama, koje se penju do tri prosječne hrvatske plaće te mogućnošću plijenjenja automobila od okorjelih prometnih recidivista.

U Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP) kažu da novim zakonom žele na cestama podići nivo sigurnosti, ali i saobraćajne kulture, javila je Hina.

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisano je povećanje novčanih kazni do 20.000 kuna (oko 5.500 maraka) za počinitelje osam prekršaja koji su prepoznati kao uzročnici najtežih stradavanja u prometu.

Na tom popisu su prekoračenje brzine u naseljenom mjestu za više od 50 kilometara na sat, vožnja u suprotnom ili zabranjenom smjeru na autocestama i cestama, namjerni prolazak kroz crveno svjetlo, odbijanje provjere alkohola ili droga te vožnja s više od 1,5 promila ili pod utjecajem droga.

Više kazne predviđene su i za vožnju prije stjecanja prava, ali i za vozače kojima je oduzeta dozvola, bilo zbog prikupljenih negativnih bodova, isključenja iz prometa ili privremenog oduzimanja vozačke.

Kazne za tih osam prekršaja povećavaju se sa dosadašnjih pet do 15 tisuća (1320 KM – 3950 KM) kuna na 10 do 20 tisuća kuna (2650 KM – 5230 KM), no primjenjuju se i strože obligatorne mjere – zabrana upravljanja vozilom od najmanje šest mjeseci za drugi prekršaj ili najmanje godinu dana za tri i više prekršaja.

Policija, pored toga može privremeno, do odluke suda oduzeti vozilo kojim je počinjen prekršaj, ako vozač koji je već dvaput pravomoćno kažnjen ponovi neki od tih najtežih prekršaja.

S 500 na hiljadu kuna (132 KM na 265 KM) povećavana je kazna zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisnog prijevoza djece i korištenja mobitela, što su također opasni oblici ponašanja koji su se našli na popisu „četiri ubojice u prometu“ – brzina, alkohol, pojas i mobitel.

Povećane su novčane kazne i za prekršaje kod uključivanja u promet, pretjecanja, zaustavljanja, vožnje unatrag.

Zbog nepoštivanja svjetlosne i zvučne signalizacije, kao najčešće utvrđenog uzroka nesreća na željezničkim prijelazima, povećava se iznos kazne za nezaustavljanje na pružnom prijelazu, ali uvode i negativni prekršajni bodovi.

Autor: Radiosarajevo.ba