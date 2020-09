Ljetu nije kraj: Toplo i vruće i u narednim danima, temperature do 35°

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz malu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne je moguća magla i niska naoblaka

Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 32, na jugu do 35 stepeni.

U ponedjeljak se očekuje sunčano uz malu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne je moguća magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 32, na jugu do 35 stepeni.

U utorak će biti sunčano uz malu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne je moguća magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 35 stepeni.

