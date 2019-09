Ljeto nas napušta: Doznajte kakvo vas vrijeme čeka narednih dana

Pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom preovladavat će u Bosni i Hercegovini u subotu. Vjetar slab, većinom južnog smjera. Na sjeveru zemlje vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24°C, na jugu zemlje do 28°C.

Za nedjelju se u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine, većinom južnog smjera. Na sjeveru zemlje vjetar sjeveroistočnog i istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24°C, na jugu zemlje do 28°C.

U ponedjeljak se u Bosni i Hercegovini prognozira veći dio dana pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. U poslijepodnevnim i večernjim satima smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Vjetar slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 23°C, na jugu zemlje do 25°C.

U utorak se u Bosni i Hercegovini prognozira sunčano uz umjerenu naoblaku. Krajem dana novo naoblačenje. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 12°C, na jugu zemlje do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25°C, na jugu zemlje do 28°C.

Autor: Depo.ba