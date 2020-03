Lizao proizvode u marketu, policija ga uhapsila (VIDEO)

Muškarac koji se snimio kako liže proizvode u supermarketu govoreći “Ko se još boji koronavirusa?” sada je u pritvoru.

Policija u Virginiji uhapsila je ovog muškarca nakon što je njegov video postao viralan.

“Žalbe shvatamo vrlo ozbiljno i želimo da se zahvalimo svima koji su prijavili video zapis da bi problem mogao da se riješi”, navela je policija, a prenosi britanski “Mirror”. Dodaju da se muškarac sada tereti za krivično djelo terorizma.

Mnogi korisnici društvenih medija identifikovali su tog čovjeka i rekli da živi u Missouriju gde je bilo 183 slučaja virusa i šest smrtnih slučajeva od koronavirusa.

You be the judge: What's your sentence for this scumbag? pic.twitter.com/qCPlmTsID3