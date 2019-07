Lionel Messi napadnut na Ibizi (VIDEO)

Argentinac je prisustvovao jednoj zabavi kada ga je napao neimenovani muškarac. Nakon verbalnog napada, pokušao ga je i fizički napasti, ali mu to nije pošlo za rukom.

Osiguranje na zabavi je brzo reagovalo. Messija su uspjeli zaštiti i on je sigurno napustio klub.

Srećom, glavna zvijezda Barcelone je prošla bez ikakvih povreda, no sve je moglo biti mnogo ozbiljnije da nije bilo osiguranja, prenosi Sportsport.ba.

Messi lagano završava produženi odmor kojeg je dobio, a u narednim danima će se pridružiti ostatku ekipe Barce u pripremama za novu sezonu.

Ovako je to izgledalo:

A guy in the Ibiza party tried to fight with Messi. Messi is unharmed and was safely escorted out of the area by the security guards.



pic.twitter.com/tqJPPS100s