Lewandowski ušao u historiju, Manchester United osigurao osminu finala

Dva susreta petog kola Lige prvaka odigrana su večeras u ranijem terminu od 18.45 sati, a pobjede su ostvarili gostujući sastavi.

Snježna oluja je dočekala igrače Bayerna u Kijevu, ali to nije spriječilo bavarskog giganta da ostvari trijumf od 1:2 nad Dynamom.

Robert Lewandowski zabio je gol kijevskom klubu u 14. minuti susreta Lige prvaka, a tim golom i ispisao historiju takmičenja. Po hladnom vremenu i uz snijeg koji je padao, poljski napadač minhenskog Bayerna zabio je makazicama, smjestivši loptu od travnjaka u mrežu domaće ekipe.

Lewandowski je sad u nizu od devet utakmica s golom u Ligi prvaka, što je niz kakav je posljednji put viđen prošle sezone kad je napravio istu stvar. Samo su trojica nogometaša na svijetu to uspjela napraviti, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo (11 u nizu) i on, ali samo je Lewandowski to napravio dvaput.

Prednost Bayern udvostručio je Kingsley Coman pred kraj prvog poluvremena, nakon sjajne akcije. Denys Garmash je pogodio u 70. minuti za domaće, ali Dynamo ipak nije izbjegao poraz i pored nekoliko pristojnih šansi u nastavku.

Nogometaši Manchester Uniteda slavili su 0:2 na gostovanju kod Villarreala u utakmici 5. kola grupe F Lige prvaka i tako se plasirali u osminu finala.

Golove odluke postigli su Cristiano Ronaldo i Jadon Sancho u završnici meča.

Najvažniji trenutak susreta igranog u Španiji dogodio se pred kraj duela u kojem je domaćin bio nešto angažiranija ekipa, ali je United uspio postići gol. Fred je osvojio loptu na dvadesetak metara nakon loše komunikacije golmana Rullija i odbrane, odmah uposlio Ronalda koji je s vrha šesnaesterca pucao preko golmana i pogodio za vodstvo. Povećao ga je Jadon Sancho lijepim golom u 89. minuti.

Bila je ovo prva utakmica Manchester Uniteda nakon smjene menadžera Olea Gunnara Solskjaera, odnosno prva pobjeda za Michaela Carricka na premijeri u ulozi vršitelja dužnosti trenera.

Autor: SCsport.ba