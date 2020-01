Lena Čolak: Smatraju me arogantnom, ne znam zašto

Mlada pjevačica iz Beograda Lena Čolak pažnju javnosti je privukla u prethodnim sezonama muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“, kada je osvojila žiri, ali i publiku, kako glasom tako i stasom.

Spremna za rad

Nesvakidašnji stajlinzi bili su upečatljivi, ali i njena kosa, pola crna, pola plava, koja je ujedno i njen zaštitni znak. Postala je dio tima produkcijske kuće “TripleM” iz Švicarske, rame uz rame s Anom Nikolić, reperom Milijem i mnogim drugima. Krajem 2019. godine objavila je numeru „Razvaljen“, a tokom našeg susreta u Beogradu Čolak nam je govorila o planovima za karijeru i koliko je teško uspjeti na estradi.

Kaže kako je period prije, tokom i poslije Nove godine bio radan, a da se odmorila nekoliko dana na skijanju na Kopaoniku.

– Sada sam tu, opet spremna za rad. Proteklu godinu mi je obilježila pjesma „Razvaljen“, još je reklamiram, ali istovremeno radim na dvije nove koje bi trebale izaći u narednom periodu. Ne mogu da pravim planove, jer ne znam kako će se stvari odvijati – govori nam Čolak.

Dodaje da ima podršku starijih kolega, te da se, za sada, dobro snalazi na estradi.

– Nemam više tremu pred nastupe. Osjećam ubuđenje, ali nije to ona trema da ne mogu vladati sobom ni da dišem. Zna trema da uzme maha. Na početku, na takmičenju, teško je zato što nisam vladala sobom. Kao pjevam nešto, nekoga animiram, a da me neko pita kako se zovem, ne bih znala odgovoriti. Ali sve je to dio početaka – kroz smijeh kaže mlada pjevačica.

Svjesna je da su „Zvezde Granda“ dobra odskočna daska, ali da se i poslije treba boriti i truditi da bi se postigao uspjeh.

– Učesnici poslije takmičenja nestanu sa scene, vjerovatno misle da im neko drugi može sve uraditi i napraviti zvijezde od njih. A to ne može niko, to je samo u nama. Koliko se trudiš toliko i dobiješ. Naravno, i splet nekih okolnosti, pa i drugi ljudi. Ali čovjek sam u sebi mora da odluči da li će i kako raditi – iskrena je Čolak.

Kaže i to da često dobiva poruke podrške na Instagramu te da je lijepo kada u ljudima izazove reakciju kakva god da je ona.

– Dobivala sam razne komentare na račun frizure. Na početku se ljudima možda nije dopalo. Drugi su bili oduševljeni. Mnoge djevojke me pitaju mogu li se ofarbati kao ja, a onda mi neke pošalju i fotografiju kako je ispalo. Drago mi je da pokrećem novi trend. Ljudi me smatraju arogantnom i prepotentnom, ne znam zašto. Tako izgledam, vjerovatno. Možda i muškarcima izgledam tako. Nije mi niko ukrao srce, još je na mjestu, sastavljeno je, čitavo. Čekam da se zaljubim i voljela bih to da se desi – zaključuje Čolak.N

Oči posmatrača

– Svako sebi je najljepši i treba se najviše voljeti. Znam sve svoje mane i u izgledu i u ponašanju, samokritična sam. Ljepota je u očima posmatrača. Kod muškaraca postoji određeni strah. Nezgodno im je da mi priđu, možda i zbog izgleda, zbog posla kojim se bavim. Vjerovatno pomisle da ih neću ni saslušati. Preko Instagrama dobivam poruke od momaka, pohvale… Kao i svi, vjerovatno, na neku odgovorim – kaže Čolak.

Stalno moramo da budemo lijepe, mlade, osvježene, nasmijane, da se ne vide podočnjaci i umor. Nekada je to teško. Ali, trudimo se, svaka od nas na svoj način.

Autor: Avaz.ba