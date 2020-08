Leipzig preko Atletico Madrida do polufinala Lige prvaka

Fudbaleri Leipziga plasirali su se u polufinale Lige prvaka nakon što su u Lisabonu na stadionu Jose Alvalade pobijedili Atletico Madrid sa 2:1. Njemački klub će u borbi za finale igrati protiv PSG-a.

Leipzig je bio bolji u prvom dijelu, imao je više od igre, ali i Atletico je imao svoje šanse.



Halstenberg je imao prvu šansu na utakmici u 4. minuti kada je šutirao preko gola, a nedugo zatim uzvratili Madriđani. Stefan Savić je pokušao glavom, ali Gulacsi nije imao puno problema.



Do kraja prvog dijela ookušao je Upamecano glavom nakon kornera, ali nije to bio problem za Oblaka.



Drugo poluvrijeme donijelo je i golove .Leipzig je poveo na startu drugog dijela, a strijelac u 51. minuti bio je Dani Olmo.



Savršenu dugu loptu je poslao Marcel Sabitzer, koju je pratio Dani Olmo. Skočio je visoko i glavom iz blizine zakucao loptu u mrežu za 1:0.



Nakon toga Simeone uvodi u igru Joao Felixa i Moratu, a to mu se isplatilo u 71. minuti. Klostermann je napravio prekršaj na Felixu s leđa u šesnaestercu nakon čega je dosuđen penal, a Portugalac je bio siguran sa bijele tačke za 1:1.



Potom se igralo nešto mirnije, a kada se činilo da ćemo gledati produžetke desio se veliki šok za Jorgandžije u 88. minuti.



Tyler Adams je primio loptu na 20-ak metara i odlučio se na šut, lopta je pogodila Savića na putu do gola i završila je u mreži za 2:1.



Do kraja Atletico nije imao snage da se vrati u meč, pa će Leipzig prvi put u historiji igrati u polufinalu Lige prvaka protiv PSG-a.