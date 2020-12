Lavrov i Dodik: Izmjena Dejtona rizik, protiv NATO-a i za odlazak OHR-a

U sjedištu Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu održan je sastanak rukovodstva ovog entiteta i člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika sa ministrom vanjskih poslova Rusije Sergejom Lavrovom.

Milorad Dodik je kazao da RS ima veliku čast da ugosti gosta kao što je Sergej Lavrov. On je kazao kako nije biran datum za dolazak, ali da mu je drago što se potrefilo da dođe na godišnjicu potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.



“Za nas je podrška Rusije vrlo važna i dovela nas je do toga da shvatimo i znamo da u svijetu postoje oni koji se drže sporazuma, a ne da ga mijenjaju. To je bila i jedna od važnih tema današnjeg sporazuma, Dejtonski sporazum nije napravljen da bi bio mijenjan bez saglasnosti dva entiteta i tri suverena naroda u BiH. Godinama smo iskazivali protivljenje intevecionizmu visokog predstavnika, zato danas tražimo da se Ured OHR-a ukine, a ne da se produži”, kazao je Dodik.



On je bonske ovlasti ocijenio prevarom i podvalom, te da svi zakoni koje je nametnuo OHR moraju biti poništeni.



Dodik je kazao kako je sa Lavrovom istaknuto da između entiteta RS i Rusije nema nesuglasica, te da će se nastaviti sa saradnjom. Dodaje kako je bilo razgovora o plinafikaciji, kulturnoj saradnji, te da će nakon završetka pandemije korona virusa biti nastavljena saradnja.



“Razgovarali smo i o NATO-u. RS ne prihvata integraciju BiH u NATO, te ne prihvatamo Komisiju za integraciju BiH u NATO. RS ne vidi dobrobit od integracije u NATO. Pitanje našeg odnosa je vezano za pozicioniranje Srbije i njene vojne neutralnosti za koju smo se opredijelili skupštinskim dokumentom. Želim reći Lavrovu da je naša saradnja sa Srbijom veoma dobra i da se odvija predviđenim specijalnim vezama prema Dejtonskom sporazumu. Nećemo podržati sankcije Rusiji”, kazao je Dodik.



On je istakao kako nije od Rusije tražena podrška za secesiju RS-a.



“Druga polovina BiH traži ukidanje RS-a. Mi, gospodine Lavrov, nećemo ostati u takvoj BiH. To je naš stav”, kazao je Dodik.



On je optužio EU da Mišljenjem u kojem je sadržano 14 tačaka za BiH upravo ona blokira evropski put BiH. Istakao je da je i razgovarano o finansijskoj podršci Rusije RS-u, zatim otvaranju predstavništva u Banja Luci.



“Već sutra u Predsjedništvu BiH reći ću svoju ličnu impresiju što je ministar Lavrov danas u posjeti RS-u, a sutra BiH”, kazao je Dodik koji je rekao Lavrovu da prenese pozdrave ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. On je istakao kako Srbi cijene podršku Rusije te da ih smatraju bratskim narodom.



“Lavrov nikada u našim razovorima nije nikad rekao ništa protiv bilo koga u BiH, samo je isticao podršku BiH, zaključio je Dodik.



Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov istakao je kako mu je drago što je u Istočnom Sarajevu.



“RS je naš partner, imamo dobre odnose i naš cilj se saradnja s BiH i njenim narodima”, kazao je Lavrov.



Lavrov je kakao kako Rusija kao jedan od garanata Dejtonskog sporazuma snažno poštuje sve principe i njegov sadržaj, te da poziva i druge međunarodne faktore da to isto rade.



“Temeljni principi zahtijevaju da se svi problemi riješavaju konsenzusom unutar BiH bez vanjskog miješanja. Smatramo da je vrijeme za ukidanje OHR-a, jer BiH je odavno sazrijela da bude zemlja bez protektorata”, kazao je on.



On je kazao kako je učestvovao u pravljenju Dejtonskog sporazuma, te da zna koliko je bilo potrebno učiniti napora da se on postigne. Lavrov je također istakao kako Dejtonski sporazum nije prepreka napretku zemlje na evropskom putu.



“Drago nam je što je RS donijela odluku o vojnoj neutralnosti, jer nam ne treba nikakva konfrontacija koju izaziva NATO svojim djelovanjem. Pričali smo puno i o ekonomiji jer ovdje s dosta uspjeha rade kompanije poput Sberbanka, Gazproma i drugih koje nam garantuju razvijanje novih prosperitetnih projekata”, kazao je šef ruske diplomatije.



Lavrov je kazao kako je Rusija spremna na saradnju s BiH u suzbijanju pandemije korona virusa u vidu distribucije ruske vakcine. Također je razgovarano i o obrazovanju što podrazumijeva i uvođenje ruskog jezika u obrazovne institucije.



On je kazao kako Rusija i RS imaju zajednički stav po pitanju historije i Drugog svjetskog rata.



“Naši stavovi se podudaraju. Nema nikakve alternative miru i sigurnosti. Sve u skladu s međunarodnim pravom”, kazao je Lavrov.

Autor: Vijesti.ba