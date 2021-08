Laporta objasnio razloge rastanka s Mesijem: Njegov ostanak uništio bi klub

U 11 sati počela je hitna press konferencija Barcelone, na kojoj predsjednik katalonskog kluba Đoan Laporta (Joan) otkriva razloge rastanka s Lionelom Mesijem (Messi).

– Finansijska situacija i brojke lošiji su nego što se mislilo. Naš trenutačni bilans za plaće ne ostavlja nam ni milimetra manevarskog prostora, a blokira nas i finansijski “fer-plej. Ne mogu donijeti odluku koja bi uništila klub, Barca je najvažnija – rekao je Laporta.

– S Mesijem smo dogovorili detalje ugovora, ali ga jednostavno ne možemo registrirati. Finansijski “fer-plej” je najveći problem. Nažalost, naslijedili smo finansijsku situaciju u kojoj je stanje s plaćama jednostavno neodrživo – istakao je predsjednik Barcelone.

Laporta je ponovio kako je Mesi imao načelni dogovor s klubom i da je želio ostati.

– Da budemo jasni, Mesi je želio ostati. Imao je načelni dogovor s klubom i on nije bio upitan. Želim zahvaliti i njemu i svim njegovim ljudima na pregovorima. Nažalost, prekidamo ih zbog pravila La Lige. Tužan sam, ali učinili smo sve što smo mogli da ga zadržimo. Počinje nova era bez Mesija, njemu ćemo uvijek biti zahvalni – istakao je Laporta.

Poručio je kako šanse za preokret ne postoje i da Mesi može tražiti novi klub.

– Ne želim davati lažne nade da se nešto može promijeniti. Imali smo rok do kojeg smo ovo morali riješiti jer La Liga uskoro počinje. Mesi može tražiti novi klub – jasan je bio Laporta.

Kako je naveo, postojala je opcija da Mesi ostane, ali je ona bila neprihvatljiva za klub.

– Jedini način da ispoštujemo “fer-plej” bio je dogovor s La Ligom da klubu sljedećih 50 godina uzima dio novca od TV prava kako bi se namirio dug. To nisam mogao prihvatiti jer ne želim da klub bude ičiji taoc. Barcelona je institucija iznad svih nas pa i iznad Mesija”.

Otkrio je kako je s Mesijem bio postignut dogovor da potpiše na pet godina.

– S Leom smo dogovorili petogodišnji ugovor, a plaćali bismo ga samo prve dvije godine, ostalo bismo dogovorili naknadno. On je pristao i bili smo uvjereni da će to biti dovoljno za “fer-plej. No, Liga to nije dopustila – istakao je Laporta.

– Pregovori s Mesijem su završeni i on sad traži druge opcije. Ne možemo ga registrirati i rok za to je prošao. To je to – dodao je.

Laporta tvrdi da je Barcelona motiviranija nego ikad i da bez Mesija želi nastaviti ostvarivati uspjehe.

– Motiviraniji smo nego ikad da i bez Mesija nastavimo biti uspješni i nastavimo uveseljavati naše navijače. Naravno da mi je žao da zbog situacije s Covidom i svega kako se ovo odigralo nećemo moći Mesiju prirediti oproštaj kakav zaslužuje. No, ovo je odluka koja se morala donijeti. Ovdje se radi o povijesti dugoj 122 godine – kazao je Laporta.

Dodao je kako je dao sve od sebe u ovom slučaju i da se ne osjeća krivim.

– Ja sam obećao da ću napraviti sve da ga zadržimo. Dogovorili smo se, sve smo riješili, ali nismo to mogli formalizirati. ko je kriv? Ne želim se vraćati na ono što je ova uprava naslijedila, ali jednostavno nismo imali dovoljno vremena da riješimo taj nered. Imali smo puno manje vremena jer smo tek nedavno dobili finansijski izvještaj. Vjerovali smo da će Liga imati više razumijevanja, ali šta je tu je. Niko nas nije ucijenjivao, ali ponuda koju smo imali nije bila realna. Novac koji bismo dobili od investitora u La Ligu povećao bi nam salari kap za 15 posto, ali ni to ne bi bilo dovoljno. Ne osjećam se krivim jer sam napravio sve – istakao je predsjednik Barcelone.

Otkrio je kako je Mesiju javljeno prije dva dana.

– S Leom sam razgovarao prije dva dana i rekao sam mu kakva je situacija. Jučer sam se čuo s njegovim ocem, kojem sam također sve objasnio. Pregovori su zadnja dva mjeseca bili jako intenzivni, ali moram svima čestitati na profesionalnosti.

