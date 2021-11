Lajčak: EU je zabrinuta političkom krizom u BiH

Evropska unija želi da Crna Gora ima proevropsku vladu koja ima snagu da donosi i sprovodi odluke koje vode zemlju brže ka EU, poručio je specijalni predstavnik Evropske unije za pitanja zapadnog Balkana Miroslav Lajčak.

– EU ne komentariše to ko treba da bude u Vladi u Crnoj Gori, nemamo namjeru da se miješamo u to. Crna Gora ima dovoljno demokratskog legitimiteta i potencijala da rješava svoja pitanja i to je više puta pokazala. EU želi da Crna Gora ima proevropsku vladu i da ima vladu koja ima snagu da donisi odluke i kroz podršku u Skupštini i da sprovodi odluke koje vode zemlju brže ka EU – kazao je Lajčak za RTCG.

Na pitanje da li se od referenduma, za proteklih 15 godina, u Crnoj Gori moglo i moralo više uraditi, Lajčak je kazao da je to teoretsko pitanje te da se uvijek moglo više. On je kazao da je danas Crna Gora lider u regionu kada je riječ o proesu pristupanja EU.

– Ali u taj proces potrebno je ulagati napore svaki dan. Ja sam malo zabrinut time da posljednjih nekoliko mjeseci možda godinu imam osjećaj da se zemlja više bavi sama sobom pitanjima jezika, vjerske, etničke pripadnosti, a nedostaje energije da se ulažu napori u EU integracije. Zbog toga sam i došao da razgovaram sa vašim političarima, da ohrabrim taj evropski put, jer tu poziciju lidera ne smijete da izgubite – poručio je Lajčak.

On navodi da je važno što građani, ali i političari, podržavaju put Crne Gore kao EU.

– Ja vjerujem da će se postojeće podjele brzo prevazići tako da zemlja može ubrzanim tempom da ide ka EU – poručio je Lajčak.

On je saopćio i da je EU zabrinuta političkom krizom u BiH, te da pokušavaju da nađu rješenja i za odnose Beograda i Prištine.

– Nadamo se da ćemo što prije odblokirati evropski put za Sjevernu Makedoniju i Albaniju. Ako nema pozitivnih evropskih trendova, onda naravno vidimo i neke retrogradne tendencije, ali ja mislim da i region ima jasnu želju prema EU, a EU je više puta i rekla i dokazala da je to najbolja i jedina moguća opcija – zaključio je Lajčak i poručio da bi rješenje pitanja Beograda i Prištine značajno rasteretilo odnose u regionu.

Autor: Avaz.ba