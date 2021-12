Kun Agüero se slomio, ne smije više igrati: Kad su mi liječnici to rekli, nisam mogao vjerovati…

Htio sam igrati u prvoj ligi, nikad nisam mislio da ću doći u Europu. Odluku sam donio prije desetak dana, nadao sam se da još postoji šansa, ali nije je bilo, kazao je Kun u suzama

Sergio Agüero (33) ovu srijedu objavio je kraj nogometne karijere nakon što je u listopadu na utakmici Barcelone i Alavésa izašao iz igre zbog boli u prsima, a na opsežnim liječničkim pregledima otkrili su kako je imao aritmiju i kako bi nastavak igranja bio opasan.

Argentinski nogometaš ovo je ljeto stigao iz Manchester Cityja, gdje je proveo deset godina i postao klupska legenda, a ugovor s Kataloncima ima do ljeta 2023. No iznenada se morao povući s terena.

Na presici u Barceloni, osim Agüera, govori i predsjednik Barcelone Joan Laporta, a iz Engleske su, nakon pobjede Cityja protiv Leedsa, stigli i Kunov bivši trener Pep Guardiola uz suradnika Txikija Begiristaina, koji su ranije radili u Barceloni.

Stigla je i kompletna prva momčad Barcelone.

– Uh, jako mi je teško. Sazvao sam ovu konferenciju za medije kako bih objavio da prestajem s profesionalnim igranjem nogometa – rekao je Agüero i nije mogao suspregnuti suze.

Smirivao ga je predsjednik Laporta.

– Jako je težak trenutak. Odluku sam donio zbog zdravlja, to je glavni razlog, zbog problema koje sam imao prije mjesec i pol dana. Bio sam u dobrim rukama liječnika koji su dali sve od sebe i rekli mi da bi najbolje bilo prestati igrati. Odluku sam donio prije desetak dana, htio sam vam reći što prije. Htio sam dati sve od sebe da vidim ima li neki način da se to ne dogodi, ali nije bilo puno šansi – kazao je Sergio.

– Ponosan sam na karijeru i na navijače. Uvijek sam sanjao da ću igrati nogomet, otkako sam s pet godina prvi put primio loptu. Htio sam igrati u prvoj ligi, nikad nisam mislio da ću doći u Europu. Želio bih zahvaliti svima koji su mi pomogli u Atleticu, gdje sam došao s 18 godina, ljudima u Cityju koji znaju koliko mi znače. Dao sam sve što sam mogao, sjajno su me primili, a i svima u Barceloni, koji su nevjerojatni. Bez sumnje su jedna od najboljih momčadi na svijetu. Svi su me dobro primili, i navijači, hvala i argentinskoj reprezentaciji koju najviše volim. Hvala svima koji su došli…

– Hvala svima koji su radili sa mnom. Uh… Hvala i suigračima u Barceloni, mislim da sam dao sve od sebe da im pomognem pobjeđivati. Hvala i onima kojima su mi pomogli da odrastem. Odlazim uzdignute glave. Ne znam što me čeka u idućem životu, ali znam da me puno ljudi voli. Hvala i novinarima koji su došli, većina su me dobro tretirali, ali nema veze, to je posao… Uvijek ću se sjećati lijepih stvari. Hvala vam svima – kazao je Agüero i dobio dugi pljesak s tribina Camp Noua.

Nakon toga pustili su video s presjekom njegove karijere. Opet su proradile emocije.

– Ovdje su predstavnici svih klubova za koje si igrao, Independientea, Atletica, Manchester Cityja, Barcelone, argentinskog i španjolskog nogometnog saveza. Dijelimo veselje i uzbuđenje zbog onoga što si mogao ostvariti ovdje u Barceloni, ali i ovdje smo kao podrška zbog tvoga stanja. Ti si nogometni titan. Toliko si toga postigao. Voljeli bismo da si došao i ranije, još dok si bio u Atléticu. Sad te čeka novo putovanje i nadam se da će biti jednako uspješno. Želimo ti sve najbolje – kazao je Joan Laporta.

Koji mu je bio trenutak najbolji u Barceloni?

– Svi su me ovdje dobro primili. Puno je navijača na ulici, to me iznenadilo. Pokazali su koliko me vole. Volio bih da ih je moglo biti i više na tribinama, ali dobro. Hvala suigračima koji su sjajni ljudi, jako sam sretan što sam mogao biti s njima – rekao je Agüero.

Kako se osjećao kad su mu rekli da ne smije više igrati?

– Sad se osjećam u redu, a prva dva tjedna bila su jako teška. Nakon prvih pretraga u klinici, liječnici su me nazvali i rekli da je velika mogućnost da neću moći nastaviti. Tad sam pokušao sve shvatiti, ali nije bilo lako, još mi sve treba sjesti. Kad su mi liječnici rekli da je definitivno, trebalo mi je još nekoliko dana. Kako su dani prolazili, dobivao sam nadu da bi se to moglo promijeniti, ali ništa. Sad sam u redu, ali bilo je teško.

Što je najbolje što mu je nogomet dao, što još nije ostvario?

– Kad napreduješ kao igrač, uvijek želiš osvajati nove stvari. Sretan sam zbog svih titula koje sam osvojio. Uvijek bi mogao više, ali učinio sam najbolje što sam mogao za sebe i klubove. Na kraju, igraš za momčad, a ne za sebe.

Što neće moći zaboraviti iz karijere?

– Jedan gol Racingu za Independiente, bio je jako lijep. Nemam ništa protiv Racinga, ali ostao mi je u pamćenju, imao sam 17 godina. Europska liga s Atleticom bila je jako lijepa, a i onaj gol protiv QPR-a za City i osvajanje prvog Premiershipa. Ima puno lijepih trenutaka, a u zadnjoj je tu bila i Copa América. Bio sam i ovdje, odigrao nekoliko utakmica. Bilo je sretnih trenutaka, pamtit ću i onaj zadnji protiv Real Madrida. Nije bio loš, zar ne, haha – upitao je publiku.

Potvrdio je da će ostati u nogometu, ali da će prvo malo više uživati u slobodnom vremenu.

– Hoću li u Independiente? Ma neću nikamo neko vrijeme…

