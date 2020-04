Kuhar izazvao požar u programu uživo

Holi Viloubi i Filip Šoufild bili su u šoku kad znameniti kuhar Džon Torod nije bio svjestan da mu se krpa zapalila tokom kuhanja u jutarnjem programu. Voditelj poznatog takmičenja u kuhanju pokušavao je da nauči voditeljski dvojac kako da spremi jedan obrok za doručak, ali je ubrzo situacija postala haotična i potencijalno prilično opasna.

Dok je Džon govorio korake za spremanje hrane, krpa koju je ostavio na uključenoj ringli, isprva je počela da se dimi da bi se, onda, i zapalila.

– Požar, Džone! Iza vas! Vaša krpa je zapaljena!- viknuo je Filip.

Prvo se kuhar nije obazirao na njihove povike, ali je, na svu sreću, ipak blagovremeno reagirao i ugasio plamen da bi potom mirno nastavio segment, kao da se ništa nije desilo. Tek kada je podigao zapaljenu krpu, vidjelo se koliko je ova situacija bila opasna.

Anyone else just catch John Torode on This Morning catch fire to his kitchen live on TV? 😂 pic.twitter.com/JCJjqEU7rc