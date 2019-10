Krvoproliće na diplomatskoj zabavi, ubijeno dvoje, ranjeno 20 ljudi (VIDEO)

Na univerzitetu u saveznoj američkoj državi Texas, izveden je oružani napad, javljaju lokalni mediji.

List ”Dallas Morning News“ javio je kako je u napadu izvedenom na ceremoniji dodjele diploma na Univerzitetu Texas A&M u Greenvilleu, bilo poginulih i ranjenih, prenosi Anadolu Agency (AA).

Reporter lokalne televizije WFAA-TV Jason Whitely na Twitteru je napisao kako su u napadu izvedenom u kampusu univerziteta poginule najmanje dvije osobe, a više od 20 je ranjeno, prenosi Hayat.ba.

Povrijeđeni su u tri ambulantna vozila prevezeni u različite bolnice, navodi policija okruga Hunt. Za sada nema ni potvrde da li je i koliko studenata bilo na žurci.

Whitely je saopćio kako se pretpostavlja da je u napadu korišteno automatsko oružje i da još uvijek nije poznat motiv napada.

Nezvanično, napadač nije uhapšen i policija je u potrazi za njim. U istragu zločina se od nedjelje ujutru uključio i FBI.

Mass Shooting at Texas A&M Commerce College Homecoming. Shooter is still at large as of 1:28am. Reports of 3 killed 20+ injured. Follow this thread for continued updates #Texas #shooting #breakingnews #realstreetshit pic.twitter.com/GVQBpeV0ke