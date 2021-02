Krunić: Kada Ibrahimović priča, šutimo i slušamo

Bh. reprezentativac iz Milana, Rade Krunić, je u velikom intervjuu za Mozzart Sport govorio o svom saigraču Zlatanu Ibrahimoviću.

– Fascinantno je koliki je to profesionalac na treninzima. Nama se dešava da su nam treninzi nekad jači i zahtjevniji nego utakmice protiv nekih timova. To je nešto što je u Milanovoj genetici i zato jesmo ovoliki klub. Mnogi su bili otpisali Ibru. Kao star je, 38 godina, imao je povrede, otišao u Ameriku… Ali kada je došao, odmah je svojim prisustvom podigao samopouzdanje igrača koji su većinom mlađi. Naravno, i kvalitetom o kojem ne treba trošiti reči. Naravno da smo mi igrači budno pratili taj prelazni rok zbog njega. Ja sam igrom slučaja imao neke informacije da će doći. Pričao sam sa Bobanom koji je govorio da će sve kockice da se slože čim Ibra dođe. Tako je i bilo – kazao je Krunić za Mozzart Sport.

Otkrio je i kako izgleda trenirati s Ibrahimovićem.

– Imam osjećaj da je sve nas ostale ponekad sramota kad radimo nešto pored njega. To ne mogu da vam opišem niti sam mogao da vjerujem dok nisam vidio svojim očima. Hajde što je to snaga, nego kako je ta snaga raspoređena… Obično ti visoki igrači nemaju taj stas i kretanje kao niži. On je nevjerovatno građen. Iako ima 39 godina, sa njim niko od nas ne može da se takmiči u bilo kojoj vježbi. Da li su to vježbe snage, kondicije, ma bilo čega… Fascinantan tip koji prkosi prirodi – istakao je Krunić.

Ističe da je Milanov mladi tim idealno legao Ibrahimoviću, ali i da je on isto tako legao Milanu.

– Naravno. Da je otišao u neki drugi veliki klub, on bi i tamo bio veliko pojačanje. Opet, imate drugačijih karaktera koji drugačije razmišljaju. A mi smo svi jedva čekali njega. Šta god da nam on sada kaže, mi to bez pogovora prihvatamo. Samo ga pratimo. Kad on priča, šutimo i slušamo. I nemojte da mislite da je to neki strah. Ne, to je poštovanje i divljenje koje svi gajimo prema takvoj veličini. Sigurno da i njemu to prija i znači. Osjeća se snažno i godi mu što mu je glavni. Naravno, on je to sve zaslužio ličnim primjerom koji pruža. Kad se pričalo o skudetu i tim stvarima, samo je on pričao. Niko od nas nije vjerovao dok on nije došao. A on je stalno govorio da bismo se borili za skudeto da je on došao ranije. Tako je govorio čim je došao – rekao je Krunić.

Osim Ibrahimovića, u Milanu su s Krunićem još dva Balkanca, Ante Rebić i Mario Mandžukić. Kaže da većinu vremena provode zajedno.

– Skoro stalno smo zajedno. Ibra zna jezik. Malo ga je bio zaboravio što se vidjelo kada je došao ali kako je stalno s nama, popravio se. Sada nam se pridružio i Mandžo pa nas je sada četvorica. Šta god može da se radi učetvoro, nas četvorica smo zajedno – dodao je Krunić.

Autor: Avaz.ba