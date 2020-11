Krunić: Da smo pobijedili Sj. Irsku dizali bi nas u nebesa

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će sutra utakmicom protiv Italije na Grbavici okončati nastup u drugoj sezoni Lige nacija.

Danas je povodom toga održana i konferencija za medije, na kojoj je meč najavio veznjak Rade Krunić.

Prvo pitanje se odnosilo na to da li reprezentativci imaju jasno određene zadatke koje trebaju ispunjavati na terenu.

“Generalno, sigurno da znamo šta trebamo raditi na terenu. Znamo tu formaciju koju igramo dugi niz godina. Dobijemo jasne instrukcije šta treba da radimo, a na nama je da to odradimo. Sigurno da u posljednjim utakmicama je to izostalo. Izostali su rezultati, nismo to ostvarili na pravi način, ali ja mislim da moje kolege i ja dajemo sve na svakoj utakmici, iako to možda vama tako ne izgleda”, rekao je Krunić i dodao:

“Svi možemo bolje i mi i navijači i Savez i vi novinari… Ja mislim da u ovom trenutku dajemo maksimum.”

Uslijedilo je pitanje o tome da je reprezentacija u BiH izgubila kult i da je interes navijača za reprezentaciju opao.

“Razumijem pitanje, ali iskreno, ja sam igrač i ne mogu ulaziti u ta pitanja. To nije pitanje za mene. Ja mogu da pričam u svoje ime i u ime kolega. Prije mjesec dana da smo pobijedili Sjevernu Irsku sigurno da se ne bi pričalo o ovome. O atmosferi i svemu. Svi bi nas dizali u nebesa. Sigurno da smo više mogli i u toj utakmici doprinijeti i sve bi bilo drugačije. Mislim da se nije toliko loše pričalo o reprezentaciji. Ostvarili smo dobar rezultat u Italiji, igrali smo dobro u Poljskoj. Odjednom kad smo izgubili jednu utakmicu sve je palo u vodu. Mislim da ne bi trebalo biti tako”, rekao je Krunić.

Krunić igra za Milan, te poznaje veliki dio reprezentativaca Italije. Kaže da se još uvijek nije čuo s nekim od njih.

“Iskreno nisam. Baš sam htio večeras da im poželim dobrodošlicu. Dobio sam i ranije to pitanje. Odlično poznajem nekoliko igrača, ponajviše kolege iz kluba. Sigurno oni dolaze sa željom da pobijede i potrebna im je pobjeda da bi igrali na kraju za pobjednika Lige A. Čut ćemo se večeras da im poželim dobrodošlicu”, zaključio je Krunić.

