Krišto, Špirić i Radmanović naručili nove automobile

Parlament BiH kreće u nabavku tri službena vozila koja će bez PDV-a koštati 282.051,28 KM, objavili su jučer mediji.

Ova informacija izazvala je veliko ogorčenje javnosti naročito ima li se u vidu da našu zemlju trese ekonomska kriza izazvana pandemijom koronavirusa.

Kako Vijesti.ba saznaju, nabavku vozila tražili su predsjedavajući Predstavničkog doma Nebojša Radmanović (SNSD), prva zamjenica predsjedavajućeg Predstavničkog doma Borjana Krišto (HDZ BiH) i predsjedavajući Doma naroda Nikola Špirić (SNSD). Drugi zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Dragan Čović (HDZ BiH) nije naručio automobil, ali nezvanično on će sa 20.000 KM opremiti svoj ured.

Jedini članovi kolegija oba doma koji ne žele koristiti ova sredstva su članovi SDA – prvi zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Bakir Izetbegović i drugi zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Denis Zvizdić.

Izetbegović je to i najavio nakon usvajanja budžeta institucija BiH.

Podsjetimo, krajem jula usvojen je budžet institucija BiH u iznosu od oko 1,8 milijardi KM. No, on je zamalo pao zbog amandmana od oko 745.000 KM, a upravo su to sredstva koja se sad koriste za nabavku službenih automobila.

Izetbegović je tada nakon sjednice Doma naroda rekao kako “nisu bili za amandman kojim se oduzima 745.000 KM za saniranje ekonomskih šteta u svrhu davanja Parlamentu BiH“.

– Ako se realizuje, mogu garantovati da moj i Ured Denisa Zvizdića neće potrošiti niti jedne marke iz tih sredstava, niti ćemo nabavljati nove automobile, ulagati sredstva u obnovu ureda itd. – rekao je Izetbegović.

Autor: Vijesti.ba