Kristijan Šmit ponovo nominiran za njemački parlament

Kandidat za novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt) ponovo je nominiran za člana njemačkog parlamenta. Njemački izbori održat će se u septembru.

Podsjetimo, sve se događaga dok se čeka ishod Šmitovr kandidature za šefa OHR-a u BiH.

– U srijedu navečer CSU me ponovo nominirao za direktnog kandidata za njemački Bundestag u saveznoj izbornoj jedinici Firt (Fürth). Veoma sam sretan i puno vam hvala na povjerenju – napisao je Šmit na svojoj Facebook stranici.

Njemačka vlada je 20. januara potvrdila kandidaturu Šmita za novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.

Od tada je potvrđeno da on ima podršku zapadnih zemalja. No, Rusija se javno usprotivila njegovom imenovanju, tako da je neizvijesno kada će on preuzeti dužnost.

Sadašnji šef OHR-a Valentin Incko (Inzko) nedavno je izjavio da će Šmit uskoro biti imenovan, odnosno da će se to desiti u narednih nekoliko mjeseci. Incko je tada također kazao da Nijemac ima podršku svih zapadnih zemalja, ali ne i Rusije.

Autor: Avaz.ba