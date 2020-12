Krio se od vlasti 35 godina: Diler droge koristio podatke mrtve bebe

Diler droge u Sjedinjenim Američkim Državama tri decenije krio se od policije tako što je preuzeo identitet mrtve bebe, saoćili su tamošnji mediji. Federalni istražitelji saopćili su da su konačno uhapsili 72-godišnjeg Hauarda Farlija (Howard Farley) u Floridi dok je pokušavao da se ukrca na privatni avion, koji se nalazio u hangaru kod njegove kuće.

Farli je još 1985. godine bio optužen da je navodno organizirao trgovinu droge koristeći željezničku prugu “Southern Line”. Prema pisanju lista “New York Post”, 73 osobe su uhapšene, a on je jedini bio koji nije uhvaćen.

Farli je uspjevao da umakne vlastima tako što je koristio ime bebe koja je 1955. godine umrla. Pitanje je da li bi ikada bio otkriven da nadležni nisu dobili prijavu za produženje pasoša na ime djeteta koje nije otkriveno, već su objavljeni samo inicijali T. B.

On je koristio datum rođenja i broj socijalnog osiguranja. Ono što je upalo u oko inspektorima jeste da je T. B, odnosno Farli, nije registrirao broj osiguranja do 1983. godine, što je neobično za osobu koja se navodno rodila 1954. godine. Prema navodima policije, on je čak koristio lažni pasoš 2018. godine kako bi otputovao u Vijetnam, a inspektori su rekli da pretpostavljaju da je Farli imao saobraćajnu i pilotsku dozvolu sa inicijalima T. B.

Policajci su otišli na adresu u Floridi kako bi optužili Farlija da je koristio lažna dokumenta, a sa njim je u kući živjela 56-godišnja Vijetnamka još od 2007. godine. Uporedivši otiske pristiju, utvrdili su da je 72-godišnji muškarac ista osoba za kojom se traga još od 1985. godine zbog trgovine drogom u Nebraski. Ukoliko bude osuđen da je koristio lažni pasoš, čeka ga najviše 10 godina robije u federalnom zatvoru.

