Krenuo Marš mira “Sarajevo-Nezuk”: Da se nikad nikom ne ponovi Srebrenica

Učesnici devetog Marša mira “Sarajevo – Nezuk” u organizaciji Udruženja građana “Svjedoci svog vremena”, uprkos pandemiji koronavirusa, krenuo je na jutros na pohod dug više od 150 kilometara u spomen na nekoliko hiljada Srebreničana koji su jula 1995. godine prepješačili put da bi pronašli spas u Tuzli.

Jedan od organizatora Marša Muhamed Papić kazao je da u pohodu učestvuje samo deset učesnika. Ranijih godina pješačili su osam dana od Sarajeva do Potočara, dok će ove godine u Nezuku samo ispratiti kolonu Marša mira “Nezuk – Potočari” i prisustvovati ukopu Srebreničana. Međutim, ako se stvore uslovi za to, dodao je Papić, priključit će se i toj koloni.



Poručio je da je najbitnije da se tradicija ne prekida te da i ove godine pošalju poruku da nijednu žrtvu nikada neće i ne smiju zaboraviti.



– Cilj je jasan, a to je da se nikad nikom ne ponovi i ne desi ono što se desilo narodu Podrinja, ali i BiH. Želimo da se stvari nazovu pravim imenom, a to je sistemski i planski genocid. Želimo da kažemo šta čovjek čovjeku ne smije da uradi – poručio je Papić.



Istakao je da je zbog povećanja broja zaraženih koronavirusom u BiH donesena odluka da se ovogodišnji pohod odavanja počasti žrtvama agresije na BiH i obilježavanje 25. godišnjice genocida u Srebrenici održi, ali na drugačiji način.



– Prinuđeni smo da ovogodišnji pohod obilježimo simbolično kako bi ispoštovali upute i odluke nadležnih službi – istakao je Papić.



Matea Jerković iz Sarajeva već pet godina je bila učesnica tog marša.



– Ovo je jedinstvena prilika da se prisjetimo nevino stradalih žrtava iz BiH i Srebrenice – istakla je Jerković te pozvala sve mlade da se u narednim godinama prijave za učešće, jer smatra da svi jednom u životu trebaju pješačiti za Srebrenicu.



Najmlađi učesnik Marša je šesnaestogodišnji Elmedin Zulić iz Bihaća koji je iz Sarajeva do Potočara pješačio već četiri puta.



– Prve godine mi je bilo teško, ali sad je lakše. Ipak želim da dam doprinos za Srebrenicu kako se ne bi nikada zaboravila – kazao je Zulić.



Slobodan Kisin iz Sarajeva, koji ima 72 godine, najstariji je učesnik Marša.



– Tek kad istina izađe na vidjelo, može doći do pomirenja. Poručio bih mlađima da se pridruže, jer je lijepo odati počast – istakao je.



Članovi Udruženja prvu noć će provesti na Ovčijoj ravni na Ozrenu, dok će drugog dana pješačiti do Planinarskog doma Ponijerka Olovo.



Trećeg dana predviđeno je pješačenje do Stupara, a četvrtog do Jelovog Brda, gdje će na privatnom imanju biti organizirano noćenje u improviziranom kampu.



Dolazak u Nezuk planiran je petog dana pohoda, 7. jula, a naredni dan, 8. jula učesnici će ispratiti kolonu preživjelih Marša mira “Nezuk – Potočari’.

Autor: FENA