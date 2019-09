Kreatori Igre prijestola konačno objasnili kako se čaša iz Starbucksa našla u kadru

Pored kraja kojim nisu oduševljeni milioni gledalaca širom svijeta, posljednju sezonu serije “Igra prijestola” obilježio je propust na snimanju koji je završio u epizodi, Da, kartonska čaša iz Starbucks-a koja se nekako našla ispred Deneris, i završila u verziji epizode koja je emitovana u maju.

Kreatori ove serije, Dejvid Beniof i D.B. Vajs nisu se mnogo oglašavali povodom posljednje sezone, izuzev prilikom postizanja dogovora sa kompanijom Netflix, očigledno se držeći svog ranijeg plana da budu “veoma pijani i veoma daleko od interneta” kada se emitovala završnica serije. Ipak sada, kako prenose Watchers on the Wall, ovaj duo je u intervjuu za japanski Star Channel raspravio o pitanjima povezanim sa osmom sezono. Tom prilikom objasnili su kako se tačno čaša sa kafom našla u kadru.

Prema njihovim riječima, obojica su bili prestravljeni ovom greškom, ali im je sada smiješno.

“Beniof je u šali ovu grešku povezao sa namjernim greškama na persijskim ćilimima – “tradicija je da tu i tamo napraviš po koju grešku kada praviš ćilim, zbog toga što samo Bog može biti bezgrešan“ – prije nego što je zapravo objasnio kako se ova omaška dogodila. “Toliko smo bili koncentrisani na Deneris i Džona Snoua, da prosto samo nismo vidjeli tu šolju u sredini,“ priznao je on. “I onda prvo nismo mogli da vjerujemo, jako smo se postidjeli; ‘kako nismo vidjeli ovu čašu u kadru?’ A onda nam je, na kraju, postalo prosto zabavno. U pitanju je greška, tako da nam je sada smiješna”.

Propust je završio na društvenim mrežama, a kasnije izostavljen iz epizode.

my favorite show in the entire world forgot a STARBUCKS COFFEE CUP ON THE TABLE WHILE FILMING pic.twitter.com/60z3pOCfg9