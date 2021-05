Kraj hladne fronte: Sladić objavio video i otkrio do kada će trajati ružno vrijeme

Nedim Sladić, meteorolog Nove BH na svom Facebook stranici napisao je kratku analizu hladne fronte koja je zahvatila našu zemlju, te je napisao do kada bi mogla trajati.

“Kratkotrajna, ali dosta izražena hladna fronta je stigla i do nas. Sa sobom povlači hladniji zrak sa sjevera koji se očitava i u izraženijim pljuskovima kojih trenutno ima na zapadu grada. Ona će oslabljena dogurati u narednih sat do dva do sjevera i sjeveroistoka Hercegovine uz tek lokalno malo slabe kiše, dok južna Hercegovina uglavnom ne osjeća utjecaj ove fronte i ostaje većinom suha.

U frontalnoj zoni zapuhao je umjeren, na udare i jak sjeverozapadni vjetar koji sada obara temperaturu, a istovremeno sa sjeverozapada nakon prolaska fronte jačat će atmosferski pritisak koji će nagovijestiti stabilizaciju vremenskih prilika. Prisilno spuštanje hladnijeg zraka iz viših u niže slojeve atmosfere primijetimo i po jačini pljuskova. U donjim nivoima atmosfere hladniji zrak s visine se miješa sa toplijim koji se krajem dana prirodno podizao iz prizemlja, uz izraženije hlađenje, širenje i kondenzovanje zraka. Drugim riječima, hladni zrak se podvlači poput klina pod topliji po principu istiskivanja.

Fronta je prilično dinamična, pa ovo pogoršanje neće još dugo potrajati. U narednim satima slijedi slabljenje pljuskova i nastavak tek slabe kiše. Padavine do jutra prestaju u većem dijelu Bosne i sjevera Hercegovine, osim područja oko BPK, gdje će ih biti do prijepodneva. Od sredine dana uslijedit će postepeno razvedravanje sa sjeverozapada koje se širi prema istoku, pa drugi dio dana sunčaniji i ugodniji u većem dijelu zemlje, izuzev krajnjeg istoka i jugoistoka zemlje gdje se u kasno poslijepodne i prema kraju dana očekuje djelomično razvedravanje. U južnoj Hercegovini od jutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost”, napisao je Sladić.

Autor: Fokus.ba