Kontroverzni teniser pozvao ljude u Australiji da budu bolji prema Đokoviću

Nik Kirjos (Nick Kyrgios) pozvao je ljude u Australiji da budu bolji prema prvom reketu svijeta Novaku Đokoviću, jer je zbog svog zalaganja za druge to zaslužio.

Na meti kritika

Nakon što je srbijanskom teniseru odobreno medicinsko izuzeće pred prvi Gren slem u sezoni, našao se na meti kritika lokalnog stanovništva, ali i predstavnika vlasti.

– On je nama pomogao. Tokom požara nam je pružio podršku. Brzo zaboravljamo ili je to od strane medija. On nije morao da nam pomogne tada. Većina sportisa ne bi, oni su sebični. Ja to ne zaboravljam.

Zbog toga želim da ponovo kažem kako moramo da budemo bolji – rekao je Kirjos.

Trenirali zajedno

Novinara je zanimalo da li je australijski teniser pokušao stupiti u kontakt s Novakom Đokovićem u vezi ove situacije, Kirjos mu je odgovorio:

– Ne znam da li razgovaramo… Šalu na stranu. Novak i ja smo bili prijatelji, trenirali smo zajedno. A onda su nas mediji razdvojili. Neke stvari su bile ‘prenapucane i situacija je 30 puta gora nego što je to zaista bila.

Sjećam se da je Novak bio jedan od rijetkih igrača koji mi je prišao i rekao mi da mu se slobodno obratim ako mi je nešto potrebno, da želi da mi pomogne”.

Autor: Avaz.ba