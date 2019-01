Komšićev odgovor da su ga izabrali Bošnjaci: Dobro, što nisu glasali za Čovića?

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić održava predavanje u Ljubljani na temu “Proces EU i NATO integracija u BiH”. Kako je kazao, “treći entitet ne bi bio sreća za Hrvate”.

-“Ja mislim da taj treći entitet uopšte ne bi bio sreća za Hrvate. Postoji li ikakva garancija da bi svi Hrvati mogli da stanu u taj entitet? Kao što ni sad entiteti nisu sreća za narode u BiH. Ne možete reći da je RS sreća za srpski narod. Znate koliko mojih komšija Srba iz Sarajeva nema više u svom Sarajevu, mojih prijatelja. Je li tom srpskom narodu Republika Srpska donijela dobro kao entitet? Ja mislim da nije, ali oni kažu da jeste. Ok, neka bude. Toliko je mrtvih glava palo da bi mi imali dva entiteta i distrikt. Je li mislite da se u BiH sada mogu crtati nove granice bez mrtvih glava? Je li vrijedi mrtva glava bilo kakve granice u BiH? Šta je moje, šta je tvoje? Da li bi svi Hrvati mogli da stanu u taj entitet, koliko bi bilo Hrvata u tom entitetu, šta je s ostatkom naroda, gdje će oni, da napuštaju svoje domove, da sele gdje? Zašto bih išao iz svog Sarajeva, ja sam tamo rođen, neću nigdje da idem. Prevruće mi na jugu, zaista mi vruće, ne volim kad se znojim, lijepo mi je u Sarajevu, što mi uzimate Sarajevo, kakav entitet? Zašto cijela BiH ne bi bila naša? Otkud nekom pravo da mi uzme i Mostar i Banjaluku? Ja Banjaluku doživljavam kao svoj grad. Zašto Mostar ne bi bio moj grad, zapadni Mostar, bez obzira što mi kažu da sam tamo nepoželjan? To je moj grad, ti ljudi su moji, kao što su ovi u Banjaluci moji, kao što su ovi u Sarajevu moji. Svi gledaju kako da dođu ovdje kod vas, ili u Njemačku, Austriju… Uzmite srednju Bosnu, kuda će proći ta linija? To nas vodi u nesreću. Zašto me tjeraš iz mog grada?”, kazao je Komšić.

Poručio je da rata u Bosni i Hercegovini više neće biti, piše N1 BIH.

Na upit prisutnih kako bi reagovao da je obrnuta situaciju i, kako je naveo jedan od prisutnih, da su Hrvati izabrali predstavnika Bošnjacima, Komšić je odgovorio:

“Isto bih reagovao. Ja bih se osjećao isto, to je ono čemu žudim, što želim da vidim. Meni postavljaju pitanje ‘Bošnjaci su vas izabrali, ja kažem ‘pa dobro što nisu glasali za Čovića?”, naveo je Komšić što je izazvalo aplauz u sali.

“To je BiH za koju se ja borim, pustite me da biram ko mi odgovara kao osoba, ne mora biti moj, ne mora čak navijati ni za FK Željezničar, glasat ću za njega ako je dobar”, zaključio je Komšić.

Autor: N1