Komšić: Znam za Dodikovo obećanje Kolindi o Pelješkom mostu

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić pojasnio je razlike u njegovim i stavovima člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika o problemima u BiH.

“Razlika između mog i Dodikovog mozga kada je riječ o BiH je sljedeća: On kaže: More? To je pitanje FBiH. Ja kažem: Trgovska gora nije samo pitanje RS, nego i moje pitanje. Ne možemo se igrati tako, naravno da smo i mi zainteresovani”, rekao je Komšić gostujući u programu televizije N1.

Dodao je da zna “za Dodikovo obećanje Kolindi Grabar-Kitarović i da zna da će Integral Inženjering raditi pristupne puteve Pelješkom mostu”.

Komšić je pojasnio da zaključak za koji je Dodik tražio vitalni nacionalni interes nije bio usmjeren na Pelješki most, nego poziv da se zaustavi gradnja i da se dijalogom riješi pitanje morske granice između BiH i Hrvatske, te otvoreni izlaz BiH na more.

“Niko Hrvatskoj ne spori pravo da poveže svoju teritoriju, ali hajde da vidimo šta je tu s našim pravima”, rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Komšić je komentarisao i rad kadrova SDS-a u proteklom mandatu i kazao: “Ova struktura SDS-a se pokazala kao vrlo dobra struktura. Ministar Mirko Šarović je vrlo dobro obavljao svoj posao ministra, dobro su radili, ne mogu reći da su loše”.

Autor: Patria