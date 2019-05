Komšić: Zbog Dodika Predsjedništvo BiH zatrpano neobrađenim materijalima

Otkako je aktualni saziv Predsjedništva Bosne i Hercegovine preuzeo dužnost 20. novembra prošle godine, a Milorad Dodik postao predsjedavajući s mandatom od osam mjeseci, Predsjedništvo je održalo samo dvije redovne sjednice i postalo je “zatrpano neobrađenim materijalima”, upozorio je član Predsjedništva BiH Željko Komšić u izjavi za Fenu.

Komšić kaže da Predsjedništvo BiH obično funkcionira onoliko koliko predsjedavajući hoće, i on je taj koji diktira tempo. On zakazuje sjednice.

-Ovo sad što imamo od izbora, odnosno od inauguracije je malo neobična situacija. Barem je meni neobična u poređenju s onim mandatima predhodnim u kojima sam bio član Predsjedništva jer mi smo radili otprilike dvije sjednice Predsjedništva mjesečno, a sad smo imali ukupno dvije sjednice – kazao je on.

Postoje vanredne, tzv. telefonske sjednice na kojima se neke odluke usvajaju, ali Komšić naglašava da one ipak ne mogu zamijeniti redovne i onda se jednostavno zna nakupiti puno materijala, stvari čekaju.

-To nikada nije dobro kada je riječ o radu Predsjedništva nego i bilo koje institucije. Po meni to nije dobro, pogotovo što većina stvari o kojima mi raspravljamo i nisu politička pitanja oko kojih bi trebalo doći do nekih razmirica, to su manje-više redovne stvari. Imamo pri radu Predsjedništva puno međunarodnih ugovora i sporazuma koji čekaju, što je besmisleno. Dakle, nije to po meni dobro, mada Predsjedništvo formalno i ustavno – pravno funkcioniše, ali su sjednice neredovne – kazao je Komšić za Fenu.

Na kraju je poručio da će tu situaciju morati promijeniti kada preuzme predsjedavanje od Dodika jer se ne može dopustiti da materijali čekaju.

Autor: Fena