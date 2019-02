Komšić: “Za ovu zemlju ću učiniti sve, pa makar i sebe politički uništiti”

Željko Komšić, član Predsjedništva BiH kazao je u Centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem kako je spreman, radi interesa države, pratiti SDP u odlukama kada je riječ o koaliciji sa SDA, pa makar to značilo i ostaviti Našu stranku. Kazao je da nema dovoljno ruku da ide sam DF. Potcrtao je da je obaveza svih da čuvaju BiH.

“Ja ne zamotavam. Ako SDP uđe mi ih pratimo. Ovdje se radi o tome šta će biti s ovom zemljom. Nek propadne i Željko Komšić i DF, ali država mora biti na prvom mjestu – kazao je Komšić.

On je govorio i o tome da je odluka da se ne uđe u vlast zapravo želja da se očuva BH blok. On je potvrdio da će SBB ući u vlast ako BH blok to ne učini. Uz SBB, u vlast će i a-SDA, PDA i odbačeni članovi Nezavisnog bloka.

Govoreći o smislu ulaska u vlast u odnosu na sastav Doma naroda Komšić je kazao da da je u Federaciji drugačije i da SDP ima najviše delegata.

“To zavisi i o ulasku u vlast. SDP ima većinu u Klubu Srba i ako uđu u vlast imat će potpredsjednika Federacije, ako ne, onda ide Dodiku to mjesto – istakao je Komšić.

Lider DF-a odgovorio je na prozivku SDA da su kukavice kazao da on to ne zna, jer mu đavo ne da mira.

„Za ovu zemlju ću učiniti sve, pa makar i sebe politički uništiti, samo da ne bude kako dušmani ove zemlje hoće“, jasan je Komšić, precizirajući da će svoj patriotizam dokazivati na svoj način. Komšić je pojasnio da je nemoguće govoriti o participaciji u vlasti s HDZ-om.

„Kakva je to logika. Ili ideš s onima kojima je narod dao povjerenje ili nikako. Ja poštujem volju naroda, poštujem rezultate, ne zbog tih ljudi, već onih koji su glasali“, istakao je Komšić.

Dotakao se i činjenice da su trebali nastupati zajedno, pa bi dobili i premijerske pozicije.

„Ako Naša stranka ne uđe, nemamo glasove za premijera, ali imamo druge principijelne zahtjeve – dodao je Komšić, napominjući da mu je žao bilo ubiti ideju BH bloka.

Autor: Nap.ba