Komšić: Vučića je malo povrijedila reakcija, Dodik nije toliko važan ovdje

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić , na poziv predsjednika Europskog vijeća Charlesa Michela, prisustvovao je danas neformalnom sastanku i večeri lidera EU i lidera Zapadnog Balkana u Briselu.

Potvrđena je nedvosmislena podrška i posvećenost rukovodstva Evropske unije regiji Zapadnog Balkana, te najavljeno da je Evropska unija odlučna ojačati potporu političkim, privrednim i društvenim promjenama u regiji.



Ponovljeno je da je cilj snažna, stabilna i ujedinjena Evropa, saopćeno je nakon sastanka.



Razgovarano je o novoj metodologiji pristupanja za zemlje Zapadnog Balkana i otpočinjanju pregovora sa Republikom Sjevernom Makedonijom i Republikom Albanijom.



Komšić je nakon sastanka dao izjavu medijima.



– Nemojte vi baš misliti da je Milorad Dodik toliko važan ovdje u Briselu i da se neko baš toliko obazire na njega. Ono što sam ja sa gospodinom Vučićem usput progovorio, jeste da njemu baš nije drago zbog toga što smo mi reagovali prema njemu na način kako je on nastupio prema gospodinu Dodiku, rekao je Komšić i dodao:



– Dakle, vidio sam da ga je to malo uvrijedilo i povrijedilo, ali Bože moj, šta ćete, to je tako.



Večeri su prisustvovali i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, te visoki predstavnik za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednik Evropske komisije Josep Borrella. Od lidera iz regije prisustvovali su predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Hrvatske Andrej Plenković, ministar vanjski poslova Sjeverne Makedonije Nikola Dimitrov, predsjednik Kosova Hasim Tači i premijer Albanije Edi Rama.

Autor: Vijesti.ba