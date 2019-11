Komšić: Svakom djetetu želim da djetinjstvo provede u radosti

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić pridružio se kampanji #SlušajDijete kojom UNICEF BiH obilježava 30. godišnjicu Konvencije o pravima djeteta i u razgovoru s djevojčicom Iman otkrio je kako je to ustvari biti predsjednik, kakvo mu je bilo djetinjstvo i koja mu je bila omiljena igračka, koliko su njega kao dijete slušali te šta je to što on želi za svako dijete.

– Biti predsjednik je nekada lijepo, nekada ružno, kako-kad. Teško je, ljudi gledaju u tebe, ne smiješ da iznevjeriš ljude – kazao je na početku razgovora Komšić, a Iman je zanimalo da li su ga slušali kad je bio dijete.

– Slušali su me, pogotovo od prve do sedme godine kada sam bio sam, a onda sam dobio sestru i počeli su da više slušaju nju nego mene – kazao je Komšić.

– Znam kako je to… – dodala je uz smiješak Iman, koja je potom Komšića pitala o njegovim omiljenim igračkama iz djetinjstva.

– Najviše sam volio bicikl koji se tad zvao ‘Pony’. Sjećam se tog dana kad mi je tata donio bicikl, nije bilo sretnijeg od mene. I volio sam loptu, nije tada bilo puno igračaka, i volio sam autiće koji su tek počeli da dolaze kod nas pa su bili malo skuplji. Kada bih birao šta, onda bicikl ”Pony”, narandžasti je bio, sjećam se dobro… – kazao je.

Razgovarajući s Iman o tome šta je želio biti kad poraste, Komšić je kazao kako je njegova želja bila da bude vojni pilot.

– Sjećam se kada nas je jednom učiteljica u razredu ispitivala šta ko hoće da postane, rekao sam da bih želio da budem vojni pilot. Nisam to nikada postao, jesam se jedno vrijeme bavio padobranstvom, ali nisam nikada upravljao avionom – otkrio je Komšić, dodajući kako smatra da mu je djetinjstvo bilo lijepo te da ne bi puno toga mijenjao.

– Bio sam bezbrižan, siguran, miran, bio sam i dobar učenik, mada bih možda više učio kad gledam sad s ove tačke – kazao je Komšić u razgovoru s Iman, te poručio kako za svako dijete želi da ih roditelji razumiju i da ih shvataju.

– Želim da shvate da su to mali ljudi koji imaju svoje želje, strahove, mogu biti neraspoloženi, može im biti teško, i da ih roditelji gledaju kao male ljude jednake sebi. Da pokazuju puno razumijevanja za njih. Svakom djetetu želim da djetinjstvo provede u radosti, da se ne brine, da mu nešto ne nedostaje, da uživa – poručio je.

Željko Komšić jedan je je od brojnih popularnih ličnosti i ljudi iz politike i medija s kojima su djeca tokom kampanje uradila intervjue kako bi im pomogli da približe Konvenciju o pravima djeteta građanima i učinili je svakodnevnom i pristupačnom u novim digitalnim medijima.

S djecom su o njihovim pravima danas te o tome kako je bilo odrastati ranije govorili Amel Tuka, Larisa Cerić, Brankica Raković, Ana Bavrka, Boris Šavija, Amila Terzimehić, Đurica Štula, Amra Silajdžić-Džeko, Dejana Rosuljaš, Amina Kajtaz….

U jednom od intervjua našla se i šefica predstavništva UNICEF-a za BiH Rownak Khan, a kampanji se uz predsjedavajućeg Komšića priključio i član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović koji je u video obraćanju poručilo kako su djeca iznad svake politike u BiH.

UNICEF BiH kroz kampanju #SlušajDijete nizom aktivnosti obilježava 30. godišnjicu Konvencije o pravima djeteta kroz mobiliziranje podrške sa svih strana – od djece, škola, institucija pa do popularnih i medijskih ličnosti – saopćeno je iz UNICEF-a BiH.

Autor: Fena