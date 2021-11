Komšić: Pregovori o Izbornom zakonu osuđeni na neuspjeh

Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, kazao da se strenutno stanje sistema vrijednosti, to stanje nekog vječnog konflikta ili iščekivanja može prevazići vraćajući se na moderna načela demokratije.

Govoreći na Balkanskom integracijskom forumu 2021. u Podgorici, Komšić navodi da je to princip da je pojedinac u centru i administrativnog i društvenog sistema.

“Njegova prava, njegovo dostojanstvo. To je ideja za koju ne treba odustajati. Kad će doći to vrijeme ovisi o volji izbora građana u BiH”, kazao je.

Komentarisao je ulogu međunarodne zajednice u okviru Izbornog zakona.

“Nisam siguran da će na ovaj način doći do izmjena. Doći će do novog političkog konflikta. Greška je postavljanje uvjeta pred nas od strane onih koji ni sami ne znaju šta bi sada bio napredak. Međunarodna zajednica odstupa o svojih osnovnih, javnih politika koje zastupa na svakom koraku. To su prvenstveno presude Evrospkog suda za ljudska prava. Presuda Zornić je najočitiji primjer koliko smo diksriminatorni prema našim građanima. Najčešće me nastoje zaobići u tim pregovorima, jer valjda kvarim tu idiličnu sliku. Uopšte ne razgovaramo na vrednosnom nivou, i kako će zemlja napredovati ka standardima EU, a svi tvrde da je to cilj i zbog toga smatram da će to biti razlog neuspjeha razgovora o reformi izbornog zakona”, istakao je Komšić.

Autor: Vijesti.ba