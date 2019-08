Komšić: Ponašanje HDZ-a je “drži vodu dok Amerikanci odu”

Predsjedavajući Predsjesništva BiH Željko Komšić kaže da Milorad Dodik ne vodi realnu politiku i da u osnovi ima nerealne ciljeve.

– Često, vrlo otvoreno govori o tim ciljevima koji nisu realni, tako da ni njegove prijetnje nisu realne, što naravno ne znači da u određenom smislu nisu opasne jer truju ukupnu društvenu atmosferu. Međutim, nisu realne na dva nivoa. Prvo; institucije koje pominje, formirane su uz saglasnost tri parlamenta (entitetski i državni parlament). Da bi bile rasformirane mora postojati saglasnoat svih tih parlamenata u BiH, a ona naravno ne postoji niti će za to ikad postojati. Dakle, kao što nisu formirane jednostrano, ne mogu jednostrano biti ni rasformirane. Zna to i kolega Dodik. Drugo; Dodik je time, iako nema mogućnost, izrazio spremnost da za račun svojih i interesa Rusije, izvrši udar na egzistenciju hiljada građana RS-a, vojnika, sudija, i brojnih drugih državnih uposlenika. Međutim, ja mu to neću dozvoliti. Stalno mi je do tih ljudi i do njihove egzistencije. Uopće mi sada nije bitno koliko me doživljavaju svojim, ja njih doživljavam kao naše građane i želim im svako dobro. Nemam poput Dodika želju da ih u ime nečeg izvedem na livadu i ostavim bez hljeba. Štaviše protiv toga ću se boriti, i mislim da to ljudi razumiju, kaže Komšić za Oslobođenje.ba



Na pitanje “na osnovu čega su tačno Srbi i Hrvati majorizirani u ovoj zemlji?”, Komšić odgovara:



– Što se tiče tvrdnji o majorizaciji, treba samo pogledati kako se dijeli vlast. HDZ koji je jedva skupio 150 hiljada glasova, imati će na državnom nivou tri ministra, dok će SDA, DF i SBB koji u zbiru imaju 450 hiljada glasova imati svi zajedno tri ministra (po jednog). Takav odnos je i na niže u raspodjeli vlasti, slično je sa druge strane i sa SNSD-om. Prema tome o čemu pričamo? O kakvoj majorizaciji? To je jedan agresivan pristup koji želi sačuvati ovu ugodnu poziciju. Ne volim razgovarati u tim relacijama Bošnjaci – Srbi – Hrvati, ali ovo su činjenice. To je naime Dejton, koji je omogućio dojučerašnjim separatistističkim politikama ovu poziciju, inače bi u suprotnom po Beogradu i Zagrebu mogli samo prodavati paprike. Ako iko može izreći onu narodnu: “Nema Bosne nigdje”, to mogu SNSD i HDZ.



Kada su u pitanju najavljeni potezi Milorada Dodika u NSRS, Komšić kaže:



– Ma šta može učiniti a da mu se ne odbije od glavu, pitam vas ja? Iako djeluje nervozno, Dodik nije lud. Ne može nikoga zaplašiti blefovima. To je pročitano. Sva ta galama završiti će kao inicijativa za formiranje rezervnog sastava policije RS-a, dakle u kanalu. Istina, to je posljedica naše reakcije. Nisam suguran kako bi završilo da se nismo odlučno tome suprotstavili. Nema više povijanja kičme. Dodiku bi bilo bolje da se privede redu i zakonitosti. Ne možete bacati balvan na put samo zato što vam se zakoni i odluke institucija države ne sviđaju. Vrijeme balvan revolucija je prošlo, iako mogu razumijeti da još uvijek postoji ta psihologija u takvoj politici.



Dodaje da je njegov stav kada je riječ o Godišnjem nacionalnom programu, svima poznat.



– Ne želim ga više ni ponavljati, jer kada beskrajno ponavljate postajete neuvjerljivi, kao Dodik. Ipak, samo zbog političkih malodušnika koji cijelu ovu utakmicu posmatraju sa tribina, pri čemu nije jasno koga zapravo podržavaju, ponoviti ću još jednom. Bez ANP-a nema mandatara, kaže Komšić.



On je govorio i o ponašanju HDZ-a BiH po ovom pitanju, ali i tvrdnjama te stranke da su oni zapravo jedini pravi zagovornici euroatlanskih integracija.



– Njihovo ponašanje je; “drži vodu dok Amerikanci odu”. Vidjeli ste da su nakon što su se Amerikanci oglasili izdržali čak 48 sati da ne drže stranu SNSD-u i Rusiji, pa su zatim opet nastavili po starom. No, Amerika nije ćorava mačka. Na ovom pitanju se ne može tako biti rezervisano, kao što je HDZ. Takoreći oni su ti zagovornici NATO-a ni manje ni više nego koliko je živ Varšavski pakt. Žalosno je što je to tako, ali je tako. Međutim, to nije ništa novo. Kada smo mi govorili da drže stranu Rusiji, prošle godine, ili čak možda i dalje u prošlost, nas se kritikovalo, govorilo nam se da nešto spinujemo, da je to u funkciji predizborne kampanje, ali sadašnjost i stvarnost nas nisu demantovale, nego potvrdile, kaže Komšić za Oslobođenje.ba

Autor: Oslobodjenje.ba