Komšić: Podržat ćemo “koronazakon”, Sarajevo dobro stoji, RS treba pomoći

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić najavio je večeras u intervjuu za TV Hayat da će DF podržati tzv. “koronazakon” koji predlaže Vlada FBiH, te da ova stranka želi na konstruktivan način doprinijeti usvajanju što boljeg zakona.

Komentarišući reakcije koje je u javnosti izazvala njegova izjava o tome kako nema ništa protiv da entitet RS dobije par miliona više od MMF-a u odnosu na uobičajenu praksu raspodjele sredstava od tranše MMF-a, Komšić je kazao da entitet RS treba pomoći, jer je to dio BiH koji je u lošijoj situaciji.

Sarajevo dobro stoji

– Ovo nije redovni aranžman, ovo je vanredni, za vanrednu situaciju, kao što je bio onaj kad smo imali poplave, pa su tada sredstva dijeljena pola – pola. Ovo je pomoć u kriznoj situaciji. Kako stvari stoje i kada gledate stanje zdravstvenog sistema i kada gledate ekonomiju, entitet RS je u daleko težoj situaciji, nego FBiH. Zašto se ne bi pomoglo RS-u? To je naše, to je dio naše zemlje, zašto bi postupali sebično na način da se više otme sebi – rekao je.

Po njegovim riječima, Sarajevo u tome smislu dobro stoji u odnosu na ostale dijelove Bosne i Hercegovine, u odnosu na Bihać, Goražde, pogotovu u odnosu na Livanjski kanton, ali i u odnosu na RS dobro stoji, a sve je to naša zemlja, naši su ljudi. – Mogu se neslagati sa Dodikom politički, ali ne mogu da zbog toga trpe ljudi u RS, a sve su to naši državljani – poručio je. Međutim, dodaje Komšić, tu postoji jedan drugi problem.

– Ja se pitam kako će to RS vraćati, jer radi se o kreditnom zaduženju. RS je prije par dana, a to je prošlo ispod radara, emitovala jednu emisiju obveznica, i nisu ih mogli plasirati ni po dva posto kamate, morali su podići kamatu na tri posto da bi ih plasirali, a to je nekih tridesetak miliona. To samo govori u kolikom problemu je budžet RS-a. Pa što ne bi onda pokazali jednu vrstu solidarnosti, i pomogli, jer to je sve naše, RS je Bosna i Hercegovina, u čemu je tu problem – rekao je Komšić.

Govoreći o raspodjeli sredstava kantonima Komšič je kazao da je na kantonima po Ustavu FBiH nadležnost za zdravstvo u najvećoj mjeri.

– Kome se onda misli dati taj novac ako je on namijenjen zdravstvu, no onome ko se bavi zdravstvom. Pa čak i dio ekonomskih stvari je na nivou kantona. Ne bi valjda federalna vlada trebala zadržati sav novac sebi, naravno da će se dati onome ko taj posao treba da radi. Zašto ne bi dali Unsko-sanskom kantonu, Tuzlanskom koji je najbrojniji kanton. Dakle ne vidim nešto loše u sporazumu sa MMF-om, ali logika ko će koga prevariti izgleda da dominira jednim dijelom javnog diskursa, ali ja kažem, sve ovo je naša zemlja, i svi smo u istom sosu, nekom je teže, nekom lakše. Zašto onaj kome je lakše ne bi pomogao onome kome je teže, kad obični ljudi mogu biti solidarni, a da mi političari ne možemo. U ovakvoj situaciji da gledaš kako će koga prevariti. Od tog posla nema ništa i s tim ne možete na zelenu granu. Treba pokazati solidarnost i empatiju. RS je u daleko lošijem ekonomskom položaju, pa čak i sa aspekta zdravstvenog sistema, i zašto ne bismo pomogli ljudima – naveo je Komšić.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić komentarisao je i predloženi “korona zakon” koji predlaže Vlada FBiH, kazavši da će zakon podržati, te da DF želi na konstruktivan način doprinijeti usvajanju što boljeg zakona.

– Mora se voditi računa i ne smije se dirati penzioni sistem, ne smije se dirati zdravstvo niti fondove zdravstva, ne smiju se dirati socijalna davanja, a treba odgovoriti na ono što je zahtjev privrednika koji treba da preguraju krizu i vrate uposlene koji su ostali bez posla. Adminstracija će u jednom trenutku morati da stegne kaiš. Znam da je najveća odgovornost na entitetskim premijerima, u FBiH na premijeru, to je jedna vrlo nezahvalna pozicija. Moj savjet je da se okupi što veći broj ljudi koji su dokazani privrednicu i da se sa njima konsultuje oko svih mjera koje treba povući – rekao je i dodao:

Zakon ćemo podržati

– Zakon ćemo podržati. Ne možete da ne podržite zakon ako se ne prihvate amandmani. Ne kažem da su to savršeni amandmani. Gledali smo da se ne bavimo politikanstvom. Zamolio sam ljude iz DF da premijera Novalića upoznaju sa tim, da vidi može li to prihvatiti jer ne želimo igrati neku populističku priču pa sada kazati da se svima oprosti PDV, skinu svima porezi i dignu plate na dvije hiljade kada znamo da to ne može. Dakle pokušavamo biti konstruktivni, pa ćemo vidjeti kako će ta rasprava proteći – kazao je Komšić za Hayat TV.

Autor: Avaz.ba