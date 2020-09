Komšić otkrio detalje razgovora s Izetbegovićem

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ocijenio je, uoči posjete Briselu, da evropski put BiH nije upitan te da niko u Bosni i Hercegovini to ne dovodi u pitanje, za razliku od NATO puta.

Kaže da ga je iznenadio poziv u Brisel jer nije očekivao da će on doći u vrijeme pandemije koronavirusa kada je teško putovati, ali je očigledno da dužnosnici Evropske unije koji su pozvali Predsjedništvo BiH u posjetu žele nešto i da im saopće.

– Taj ograničeni napredak koji definitivno jesmo napravili kao država u provođenju ovih 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije postoji, a da li je on razlog za zadovoljstvo, mišljenja sam da se moglo više uraditi – kazao je.

Očekuje da će to biti rečeno i u Briselu, da je BiH napravila neke korake, ali da je trebala ubrzati napredak jer od BiH se očekuje da se donese novi Zakon o javnim nabavkama, izmjenu Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) te da se krene u reformu javne administracije.

Komšić ocjenjuje da je to lakši dio posla i to je metodologija kakvu je postavila Evropska komisija, a potom će se morati početi raditi na težim stvarima koje podrazumijevaju ozbiljne izmjene Izbornog zakona, pa čak i Ustava BiH u smislu prije svega implementacije presuda Evropskog suda za ljudska prava.

– Svjesni smo koliko je to teško u političkim odnosima koji vladaju u BiH u ovom trenutku s nadom da će se to promijeniti ubuduće – dodao je Komšić.

Podvukao je da ovo nije jedini poziv u Brisel Predsjedništvu BiH koje je pozvano i 9. oktobra kada bi se trebali susresti s predsjednikom Evropskog vijeća Charlesom Michelom, a Komšić očekuje da će se tada razgovarati o istim temama.

Komentirajući posjetu Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića Andreju Plenkoviću kazao je “kako odlazak premijeru susjedne države i razgovor o unutrašnjim pitanjima poput izbornog zakona nije uredu”.

“To nije diplomatski niti pristojno da Zagreb to radi. Jedan do razloga zašto ne bih otišao jer time dajem legitimitet Zagrebu da se petlja u odnose u BiH. Razgovarao sam s gospodinom Izetbegovićem i rekao što mislim, njegov stav je da treba razgovarati i pokušati praviti neku vrstu prijatelja i u HDZ-i u Zagrebu. Rekao sam da to nema veze sa šarmom jer očigledno da Hrvatska ima strateško opredjeljenje da kroz ovo unutrašnje miješanje i držanje HDZ-a BiH i HNS čvrsto na svojim uzdama, drži BiH u podređenom političkom i ekonomskom položaju. Gopodin Izetbegović je dosta tvrdo iznio stav, nije bilo nekog pomjeranja, a to je da izmjene Izbornog zakona koje traži HDZ neće moći dobiti podršku – taj stav cijenim. Ipak, kontekst u kojem se to desilo je čudan i ja to ne bih radio. Ako Zagreb želi pomoći BiH neka pročitaju tih 14 prioriteta i tamo piše sve suprotno od onoga što Zagreb radi”, rekao je Komšić.

Dodao je da se isto odnosi i na Beograd.

Autor: Vijesti.ba