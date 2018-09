Komšić odgovorio Vučiću: Zbog čega vas brine moja pobjeda nad vašim favoritom koji veliča NDH

Povodom izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji već drugi put u posljednjih nekoliko dana izražava zabrinutost eventualnom izbornom pobjedom Željka Komšića za mjesto člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, oglasio se lider DF-a.

– Prije svega želim napomenuti gospodinu Vučiću da ću ja, ukoliko budem izabran, biti izabran glasovima građana Bosne i Hercegovine, a ne kako to gospodin Vučić kaže, nekom etničkom većinom, lijepeći glasačima etikete na čelo – rekao je Komšić

Međutim, nije jasno, dodaje Komšić, zbog čega gospodin Vučić posljednjih dana izražava toliku bojazan mojim eventulanim izborom.

– Zbog čega vas toliko gospodine Vučiću zabrinjava moja eventualna pobjeda na izborima na mjesto člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine?

Pa ne veličam ja ustašku NDH-a kao vaš prijatelj Dragan. Nije moja stranka pravila spiskove za progon Srba u Mostaru, u zadnjem ratu, nego stranka vašeg favorita Dragana. Ne zabranjujem ja jednokopravnost Srba u Mostaru i Hercegovačko – neretvanskom kantonu nego stranka vašeg favorita od čije pobjede ne strahujete.

Znači li to gospodine Vučiću da je vama na mjestu člana Predsjedništva draže vidjeti one koji veličaju ustaštvo, one koji su se “proslavili” izgonom Srba i one što i danas smatraju da Srbi trebaju biti građani drugog reda – rekao je Komšić.

Autor: NAP.ba