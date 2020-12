KOMŠIĆ ODGOVORIO ČOVIĆU I LAVROVU: “Nijedna zapadna sila niti SDA ne mogu utjecati na moj stav”

Ovi pričaju o zapadnim silama, a ovi o SDA. Niti jedna Zapadna sila niti stranka, pogotovo SDA, ne mogu utjecati na moj stav, kazao je Komšić.

Član Predsjedništva BiH i predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić, na današnjoj press konferenciji je naglasio kako je odluku da se ne sastane s ministrom vanjskih poslova Rusije Sergejem Lavrovim donio sam, a ne po nečijem nalogu.

-Konsultovao sam se sa članovima svog kabineta dan prije i jedino sam van toga razgovarao s gospodinom Džaferovićem. Svjedoci su članovi mog kabineta da sam im prije sastanka rekao da ne idem i obavijestio sam Džaferovića, on se složio sa mnom”, rekao je Komšić.

Tokom današnjeg obraćanja poručio je Lavrovu i Draganu Čoviću, koji je rekao da je ovu odluku donio po uputstvima predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, da se dogovore ko je tu uticao.

-Ovi pričaju o zapadnim silama, a ovi o SDA. Niti jedna Zapadna sila niti stranka, pogotovo SDA, ne mogu utjecati na moj stav, kazao je Komšić.

Potom je podsjetio da je prošle godine usvojeno mišljene Evropske komsije za BiH i da je navedeno 14 prioriteta koji su neophodni da bi BiH krenula ka punopravnom članstvu EU.

Rekao je da je zbog drugih događaja oko posjete ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, zasjenjeno to što je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik kazao na tom sastanku, odnosno osporio mogućnost da on i njegova stranka učestvuju u realizaciji tih 14 prioriteta.

-Tu dolazi do određenog zaokreta kad govorimo o mišljenu Evropske komisije. Tih 14 prioriteta se mogu podijeliti u dvije grupe, a to je vladavina prava i poštivanje osnovnih ljudskih prava građana BiH. To su krupne stvari, tu se traže izmjene i propisa koji se tiču vladavine prava, pravosuđa itd. I plus se traže izmjene propisa koji zadiru u suštinu sadašnjeg ustavnog uređenja, naveo je.

Napomenuo je piše Oslobođenje da su oni kao stranka uputili cijeli set ozbiljnih zakonskih i ustavnih rješenja za koje misle da su na tragu onoga što traži Evropska komisija.

