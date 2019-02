Komšić odgovara SDA: I kad bih želio da budem kukavica, đavo mi ne da mira

Stranka demokratske akcije (SDA) u srijedu je optužila Bh. blok (SDP, DF i Naša stranka) da su „kukavički pobjegli od odgovornosti“ odbijajući da, kao što je poznato, uđu u vlast na državnoj i federalnoj razini vlasti sa, kako su ranije rekli, nacionalnim strankama.

SDA, kako su saopćili, smatra da nasrtaji na cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, kojima smo svjedoci, nalažu jedinstvo svih bosanskohercegovačkih političkih patriotskih snaga.

U izjavi za Radiosarajevo.ba Željko Komšić je kazao da će „SDA svašta pokušati da nam “prikači”, te da je „ovo tek početak“.

„A što se mene tiče, ja i kada bih želio da budem kukavica, neki ‘đavo’ mi ne da mira“, kazao je Komšić.

Na pitanje da li DF ostaje pri stavu da bi bilo principijelno da se ide potpuno u opoziciju, pa i u Kantonu Sarajevu, te šta očekuje od kolega, Komšić nam kaže:

„Dobro je biti principijelan, ali to je rijetka kategorija u politici pa je ne očekujem apsolutno od nikoga! Odnosno, rijetko sam se susretao sa tom osobinom u politici. Što se tiče Vlade KS, bojim se da će Bh. blok bez svoje volje otići u opoziciju! I nije mi jasno kako to neki ne vide. Ali OK, to je njihov problem!“, tvrdi Komišć.

Jučerašnja odluka Bh. Bloka da ne učestvuje u vlasti izazvala je burne reakcije, osobito stranačkih aktivista SDP-a Tuzle. Enver Bijedić je, podsjetimo, rekao da je odlukom Bh. bloka ugrožena država BiH.

Pitali smo Komšića da komentira stav SDP-a u TK.

„I treće, nije moje da komentarišem stavove i stanje u drugim strankama Bh. bloka, ali mi je potpuno razumljiv stav tuzlanskog SDP-a. Ipak su oni ubjedljivi pobjednici i od njih se očekuje da mijenjaju stvari u kantonu!“, kazao je Komšić.

Autor: Radiosarajevo.ba