Komšić: Očekujem da Vučić bude mudriji

Članovi Predsjedništva BiH učestvovat će 8. oktobra na trilateralnom sastanku s predsjednicima Srbije i Turske u Beogradu.

Odlučeno je to na današnjoj sjednici kolektivnog šefa države. Tu informaciju medijima je potvrdio predsjedavajući Željko Komšić.



– Riječ je o trilateralnom sastanku BiH – Srbija – Turska i o polaganju kamena temeljca u blizini Rače za autoput Sarajevo – Beograd – kazao je Komšić.



Prema njegovim riječima, današnja sjednica Predsjedništva BiH bila je redovna i na njoj nije ništa bilo vanredno, i dosta je brzo završena.



– I dalje je status quo – kazao je Komšić.



Kako je rekao, članovi Predsjedništva BiH danas su razmatrali redovne tačke koje se tiču zaključenja bilateralnih sporazuma, ugovora, a bilo je riječi i o davanju agremana ambasadorima pojedinih zemalja, imenovanju nerezidentnih ambasadora…



– Prihvatili smo poziv predsjednika Boruta Pahora za radnu posjetu Predsjedništva BiH Republici Sloveniji. Za to tek treba da odredimo termin – krajem godine ili početkom sljedeće. O tome ćemo odlučiti u kontatku s kabinetom predsjednika Pahora – navodi Komšić.



Prokomentarisao je i za sutra najavljeni sastanak lidera parlamentarnih stranaka iz RS-a sa srbijanskim predsjednikom Vučićem.



– Ja se nadam da će gospodin Vučić, a rekao bih čak i da to od njega očekujem – i poprilično sam siguran – biti mudriji od nekih naših ovdje političara, kada je riječ o tom sastanku – dodao je Komšić.



Novinari su Komšića podsjetili da je Predsjedništvo BiH na jednoj od prethodnih sjednica usvojilo zaključak u kojem od Vijeća ministara BiH traži da u roku od 30 dana osigura tri miliona KM za dovršenje graničnog prijelaza Bratunac-Ljubovija. No, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić jučer je rekao da ta sredstva ne mogu biti operativna jer nema budžeta.



– Ali ima budžetske rezerve. Ja ne znam koliko je još ostalo sredstava Vijeću ministara, ali po meni jučer su neke stvari pale ili povučene, ovisi kako će to ko tumačiti, isključivo zbog neslaganja jednog od dopredsjedavajućeg VMBiH, gospodina Dalipagića. Riječ je i o tom mostu, i o mostu gore u Bijeljini, o masi nekih stvari koje su na kraju krajeva neophodne i za ovaj trilateralni sastanak u Beogradu. Mi smo rekli da ćemo u međuvremenu pokušati poredati sva otvorena pitanja sa Srbijom, da vidimo šta je do nas, da mi možemo ispraviti – rekao je Komšić.



Prema njegovim rioječima, besmisleno je da most Bratunac-Ljubovija stoji napravljen, a da nije pušten u funkciju.



– To nema veze s politikom, to ima veze s ljudima koji tamo žive i koji ga prelaze. Ali očigledno i taj most i druge neke priče od životnog karaktera predmet su raznih igara, pa možda i nekih političkih ucjenjivanja. Nisam u to siguran, ne poznajem detalje rada u VMBiH – kazao je Komšić.



Novinari su ga upitali i je li to igra HDZ-a na račun SNSD-a za njihove interese?



– Besmisleno je da HDZ igra za SNSD protiv mosta Bratunac-Ljubovija. Tu mi nema logike, iskreno da vam kažem. Pogotovo što je gospodin Dodik tražio da se ta sredstva dodatno odobre kako bi se taj most pustio u funkciju. Ne zvuči mi to logično. A šta HDZ igra i zašto igra, to ja ne znam. Nemam baš neke učestale kontakte s njima – dodao je Komšić.

Autor: Vijesti.ba