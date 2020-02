Komšić o pozivu da podnese ostavku: Ne mogu raspravljati s Dodikovim bijesnim glistama

Ovdje je bio pokušaj Milorada Dodika da se potpuno onemogući imenovanje stranih sudija u Ustavni sud BiH, rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić komentirajući današnju sjednicu Predsjedništva BiH i prijedlog Dodika da na dnevni red uvrsti tačku o tom pitanju.

– To je nešto što mu neće biti dopušteno, da se mi razumijemo. Ako neko misli da je ovdje neko naivan, u ovoj zgradi i u Sarajevu, i da misli da će kroz nacionalno interpretirane procedure i nešto što ne piše ni u Ustavu niti u zakonu, onemogućiti imenovanje sudija stranaca i na taj način očistiti Ustavni sud od stranaca, taj se grdno vara. Ja mogu da razumijem kolegu Dodika, on dolazi iz jednog dijela BiH gdje je njegova riječ i zakon, i prva, i posljednja, ali on se mora naviknuti prvo da čita dokumente. On se mora naviknuti da dolazi na posao, jer ne mogu ja odgovarati šta je to njegovim savjetnicima promaklo. On je, na kraju krajeva, mogao tražiti šta god hoće, on je mogao pisati i predsjedniku Ustavnog suda BiH – poručio je Komšić.

Rekao je i da se Dodik, ukoliko misli da je oštećen i da je nešto urađeno protuustavno, može obratiti Ustavnom sudu BiH.

Na pitanje novinara je li na pomolu još veća kriza s obzirom na to da je Dodik najavio i da neće biti usvojena odluka o privremenom finansiranju, Komšić je rekao kako, u tom slučaju, on mora preduzeti odgovornost za ono što će nastupiti u smislu neisplaćivanja plaća zaposlenima u institucijama BiH.

– Znate kako je to s gospodinom Dodikom, on je dosta plahovit čovjek i nekad mislim da je on, jednostavno, talac svojih riječi i postupaka pa, onda, ima problem da se vrati koji korak unazad i da se pravda da on, zapravo, nije popustljiv. Tako je bilo oko NATO-a. Natezali smo se besmisleno godinu – rekao je Komšić.

Naveo je i kako Dodik zna da mu niko u Sarajevu naće dopustiti da bilo koga “namagarči i izigra”.

Dodik se mora strpjeti

Komšić je komentirao i Dodikov poziv da podnese ostavku.

– Mogu imati razumijevanja za neka njegova stanja, ali ne mogu o svemu raspravljati s njegovim bijesnim glistama. Nemojte da ja tumačim sve ono što je on rekao, pogotovo putem medija. To što se njemu ne sviđa što sam ja u Predsjedništvu, a morat će da se strpi još barem tri godine, a poslije ćemo da vidimo – poručio je Komšić.

Autor: Avaz.ba